Carlos Ramos: "Todavía no estoy ni al 70% de mi mejor versión"

También compareció en rueda de prensa el capitán Carlos Ramos, quien aseveró que el equipo llega "con ganas de hacerlo bien" para enmendar el empate ante el Burgos Promesas de la pasada jornada. Un resultado que, a su juicio, "fue justo" tras lo mostrado por ambas escuadras en la Ciudad Deportiva de Castañares.

A nivel personal, Ramos detalló que todavía está cogiendo ritmo y que no se encuentra "ni tan siquiera al 70%" de su mejor versión. Por último, destacó que el portero Jon Villanueva no se ha resentido del error cometido en Castañares y quiso poner en valor su importancia en el equipo: "Lo que hizo Jon en los últimos 4 partidos de la pasada temporada (play-off), yo, personalmente, no se lo he visto hacer nunca a un portero. Fue el mejor. Además es un tío profesional que entrena y curra como ninguno".

Asimismo, el centrocampista afirma "tener muchas ganas de conseguir algo grande" con el que es el club de su vida.