Movilla: "Nuestro objetivo es alejar al Real Burgos de su máximo nivel"

El Real Burgos visita este sábado, a las 20.00 horas, el Ruta de la Plata para disputar la tercera jornada del Grupo VIII de Tercera División ante el Zamora CF. A diferencia del pasado curso, el conjunto burgalés encontrará el estadio abierto, no como el año pasado cuando acudieron al estadio municipal después de que la Federación expulsase al conjunto de Burgos de la Tercera División. Ahora, los visitantes llegan a la capital del Duero con un equipo nuevo (que el pasado curso ni siquiera jugó en Regional de Aficionados), siendo una absoluta incógnita y depués de cosechar un importante empate en casa del Ávila, escuadra candidata al título durante esta temporada.

Todas estas circunstancias hacen que David Movilla, que compareció esta tarde ante los medios de comunicación, se muestre precavido ante su rival de este sábado, del que confiesa "solo haber podido ver tres partidos" para preparar el encuentro. El técnico del Zamora CF especifica que sus hombres intentarán "evitar que el Real Burgos muestre su mejor versión; si conseguimos que el sábado veamos a un Burgos alejado del que jugó contra el Ávila los tres puntos estarán más cerca". "Es un equipo que para haberse construido de la nada es más fuerte de lo que aparenta, con jugadores experimentados y cuyo once, con hasta 6 zurdos, es cuanto menos sorprendente", analiza el entrenador vasco.

Respecto al tropiezo del pasado fin de semana ante el Burgos Promesas (1-1), el técnico rojiblanco resta importancia al error de Villanueva, quien no consiguió atajar un balón bombeado en el minuto 87 y condenó a su equipo a perder tres puntos en el último momento: "Ese error te lo podría haber cometido el mejor portero del mundo, ya que Jon es incapaz de visualizar el balón ya que el esférico se coloca en la trayectoria del sol. No hay que darle más trascendencia".



La enfermería comineza a aligerarse

David Movilla también informó que para este encuentro ante el Real Burgos recupera a Rasines, que, aunque no se encuentra "al 100%", ya está trabajando con el grupo. Por otro lado, Guille -que lleva fuera de la disciplina casi un mes por un esquince de rodilla- y Garban -que sufrió una lesión en los ligamentos de su hombro en el primer partido de la temporada- "evolucionan favorablemente de sus lesiones", pero todavía no están listos para entrenar con normalidad.

Carlos Ramos | J. L. F.

También compareció en rueda de prensa el capitán Carlos Ramos, quien aseveró que el equipo llega "con ganas de hacerlo bien" para enmendar el empate ante el Burgos Promesas de la pasada jornada. A nivel personal, Ramos detalló que todavía está cogiendo ritmo y que no se encuentra "ni tan siquiera al 70%" de su mejor versión. Por último, detacó que el portero Jon Villanueva no se ha resentido del error cometido en Castañares y quiso poner en valor su importancia en el equipo: "Lo que hizo Jon en los últimos 4 partidos de la pasada temporada (play-off), yo, personalmente, no se lo he visto hacer nunca a un portero. Fue el mejor. Además es un tío profesional que entrena y curra como ninguno".