Amigos del Duero, a la espera del Zamora

El club de fútbol femenino Amigos del Duero ve con buenos ojos la propuesta del Zamora CF de colaborar para crear una sección femenina dentro de la entidad rojiblanca, tal y como adelantó Aarón Riesco –responsable de la cantera del Zamora– en conversación con este diario. El presidente del conjunto verde y amarillo, Benedicto "Ito" Mezquita, afirma que la formación que él dirige estaría dispuesta a "entrar de lleno" en este proyecto e incluso llegar a un convenio de filiación siempre y cuando "se cumplan unos mínimos".

De hecho, Mezquita destaca que esta iniciativa se remonta a la anterior directiva del Zamora CF y que también se ha tratado con el actual Consejero Delegado Alfredo Ruiz. "Tratamos el tema antes del play-off de la pasada temporada y nos citaron para hablar más adelante. Estamos a la espera de su llamada para ponernos a trabajar", detalla Mezquita. El mandatario del Amigos del Duero afirma que "todo lo que sea por el bien del fútbol femenino es bienvenido, pero queremos una serie de compromisos que nos demuestren la seriedad de la propuesta".

Mezquita es cauto e incide mucho en la necesidad de preservar todo lo conseguido por el club de fútbol femenino durante estos años: "Tenemos las cuentas saneadas, hemos levantado esto con mucho trabajo y si finalmente se llega a un acuerdo de filiación tenemos que asegurarnos de que ambas directivas trabajan paralelamente, de forma que el Amigos del Duero no quede supeditado al Zamora". "Es un movimiento que consideramos positivo, pero si por algún caso no sale no podemos arriesgar todo lo construido hasta el momento", sentencia Mezquita.

En otro orden de cosas, el presidente del club femenino señala que recientemente ha propuesto a la Junta Directiva el cambio de nombre a "Amigas del Duero", una sugerencia que ha sido aplazada para un futuro por los mandatarios del club verde y amarillo.