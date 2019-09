Dornstauder y Felixova, poder interior para el Zamarat

El programa de presentaciones ante los medios de comunicación de la nueva plantilla del Quesos El Pastor comenzó ayer con las de la eslovaca María Felixova y la canadiense Quinn Dornstauder, dos jugadoras muy contrastadas para reforzar el juego interior del equipo naranja que volverá a dirigir esta temporada Fran García.

El acto sirvió también para reforzar el espíritu de colaboración que el CD Zamarat mantiene a lo largo de las diez últimas temporadas con la empresa Aquona, cuyo representante, Nicolás Esmorís, destacó que "este es un año importante para el club por la celebración de su 25º aniversario, que coincide además con nuetras bodas de oro en el servicio municipal de aguas". Aquona anunció que esta temporada invertirá unos 150.000 euros en diversas actividades de carácter social: "Se termina nuestro contrato con el Ayuntamiento de Zamora y veremos a ver qué ocurre aunque esperamos seguir prestando nuestros servicios otros cincuenta años. Por eso no sabemos actualmente lo que podremos aportar en el futuro. En el momento en que se clarifique nuestra situación, decidiremos aportar todavía más porque debemos dar ejemplo, ya que hay otras empresas de nuestro mismo sector que no lo hacen. Tenemos que fomentar el deporte base y seguir apostando por nuestros niños vigilantes del agua como un recurso que no podemos desperdiciar", añadió el director provincial de Aquona.

Esmorís mostró su agradecimiento al CD Zamarat "por el esfuerzo de mantener el equipo en la máxima categoría. Cuando lo perdamos, nos daremos cuenta de lo que supone".

Quinn Dornstauder señaló en su intervención que decidió venir ajugar a Zamora porque "es una oportunidad para seguir en esta liga y cuando me ha llamado Fran, al que ya conocía de Bembibre, no lo he dudado". Pese a que su juego mejoró mucho a final de la pasada temporada en Mann Filter, Dornstauder espera alcanzar el nivel mostrado en Bembibre antes de lesionarse: "Espero mostrar aquí el esfuerzo tan duro que he realizado para recuperarme y dar lo máximo en Zamora.

La eslovaca Felixova llega desde la liga sueca a la competición española "donde tengo muy buenas referencias de una liga muy competitiva en la que quiero jugar" y se define como un "cuatro" que intentará "aportar mi experiencia y hacer lo que me pida el entrenador", explicó.