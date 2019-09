Rafa Nadal: "No creo que me queden muchos torneos ya este año"

Rafael Nadal aseguró en el día de ayer en una rueda de prensa que este año no acudirá a muchos torneos más después de haber pasado unos meses complicados a principios de temporada. "He tenido unos tres o cuatro primeros meses de la temporada muy duros. Demasiados problemas otra vez, pero es verdad que desde Barcelona he estado mejorando", afirmó Nadal sobre sus lesiones.

El español señaló que después de un periodo inicial negativo, ha podido "arreglar algunas cosas y jugar con libertad de movimientos", por lo que ha podido "volver a competir al más alto nivel".

"No creo que me queden muchos más torneos ya, sólo un par, y este es uno de ellos en los que quieres estar preparado", declaró sobre su participación en el Abierto de Estados Unidos.

Nadal, ya en tercera ronda, aseguró que está en Estados Unidos "para intentar hacer lo mejor".