"Son buenos resultados, pero no hay que fiarse"

Leo Álvarez, técnico del Rutas del Vino de Zamora, señalaba ayer que rehusa a "fiarse de la pretemporada" por muy buenas sensaciones o buenos resultados que el conjunto pistacho esté logrando en ella. "Quizás la pretemporada esté siendo buena por los resultados pero no me fiaría mucho de ello", afirmaba el leonés, explicando: "No debemos confiarnos por esos buenos marcadores porque, quizá, la pretemporada no esté siendo tan buena como parece. Basta con ver la primera parte del partido frente a BM Torrelavega para darse cuenta que quedan cosas por corregir y mucho trabajo por hacer". Álvarez no dudó en afirmar que "por lo visto en otros años, ya se sabe que los resultados de pretemporada poco dicen de lo que ocurre después en liga", destacando que a su equipo le espera "un comienzo difícil" y no debe caer en la autocomplacencia. "Hay que seguir trabajando, comenzando por el duelo ante BM Safa donde tenemos que salir concentrados desde el minuto 0 y seguir mejorando conceptos aprovechando que son un equipo poco rodado", concluyó.