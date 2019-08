David Movilla: "Espero que el aficionado no se lleve a engaño por el 3-0 ante la Segoviana"

"Espero que no se confunda nadie", señaló David Movilla en la rueda de prensa previa al encuentro entre el Burgos Promesas y el Zamora CF, recordando que pese al triunfo de la primera jornada frente a la Gimnástica Segoviana a los rojiblancos le queda mucha liga por delante y todavía "no se ha hecho nada". Más aún cuando, enfrente, habrá rivales como el de este sábado "un equipo que se ha reforzado bien y estará, sin duda, en la lucha por el play-off".

El técnico del Zamora CF destacó que no espera ni más ni menos aficionados en Castañares este sábado como consecuencia del 3-0. Lo único que desea es que "nadie se confunda" por dicho marcador. "En los diez u once meses que llevo aquí siempre he sentido el respaldo de la afición, no ha habido un solo campo en el que no haya habido seguidores apoyando al equipo. Fuera donde fuera hemos contado con ellos y es de agradecer. Por ello, espero que ese 3-0 no les confunda", comentó, para apostillar que a estas alturas de la temporada "no se ha hecho nada". "Lo digo con respeto", degranó el vasco, "pasamos de la euforia al drama en un día y lo que tenemos que hacer es tener los pies en el suelo". "El otro día tuvimos el acierto de sacar un partido adelante ante un rival complicadísimo, incluso de forma abultada, pero que nadie piense que eso es indicativo de nada. Sé que genera una expectativa pero, la realidad, es que este fin de semana vamos a un campo difícil y visitamos a un equipo cuya plantilla tenía buena pinta y ahora, no tengo dudas, va a estar peleando por el "play-off". La liga es muy larga, más que la del año pasado, y también parece que será más competida. Sabemos donde queremos llegar pero apenas hemos dado el primer paso del camino", concluyó.

Precisamente, el Burgos Promesas centró gran parte de la atención de las declaraciones previas a la segunda jornada de David Movilla. Quizá porque el técnico tiene claro que, el paso más importante, es el siguiente. Un adversario que, en su opinión, "ha evolucionado mucho debido al número de fichajes que ha realizado durante el verano y el potencial o calidad de los mismos". "Mantiene su identidad pero ha mejorado a nivel individual y eso le lleva también a crecer a nivel colectivo. El pasado fin de semana empató en Soria un partido que debería haber ganado", comentó sobre un oponente que requerirá "un alto nivel de exigencia" al Zamora CF.

Tanta dificultad se espera David Movilla este sábado que, según indicó, se espera "un encuentro similar a alguno del pasado año" perteneciente al play-off. Y es que, a la hora de comparar al nuevo bloque burgalés, el técnico eligió al Haro Deportivo. "Me recuerda mucho al Haro. En cuanto a su idea de juego o la capacidad de sus futbolistas es similar. Tiene grandes registros y maneja bien las situaciones de juego directo, ganando continuidad y logrando acercar el balón a tres cuartos de campo donde tienen recursos para crear peligro y ser muy verticales", destacó.

En cuanto a la convenciencia de jugar este partido en la segunda jornada, por aquello que es un rival aún en construcción, el técnico del Zamora CF afirmó que "si bien es cierto que es un rival que solo puede crecer y, en ese sentido, es mejor enfrentarse a él el comienzo de liga"; a él "este tipo de partidos me gusta más cuando ya está empezada la temporada". Y es que, Movilla considera que su equipo "aún tiene que crecer mucho" y apuntó a la falta de "adversarios que nos llevaran a complicaciones similares a los que nos íbamos a enfrentar" uno de los problemas que se encontraron los rojiblancos el año pasado a la hora de encarar el play-off.

Por último, sobre el estado de la enfermería rojiblanca, David Movilla señaló que tanto Guille Perero como Alex Rasines no serán parte de la convocatoria del fin de semana al estar todavía a unos días de completar su recuperación. Ausencias a las que se sumará Garban, cuyos resultados diagnósticos se conocerán en breve; Moha, lesionado con el conjunto juvenil; y un Fran Perrini cuya rotura del ligamento cruzado ha sido confirmada y que se operará el próximo día 12 de septiembre.