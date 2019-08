Ignacio Anzola: "Mi sueño era venir a Europa, estoy encantado de jugar en el Zamora CF"

Ignacio Anzola, jugador venezolano e internacional Sub-20 por su país, fue presentado esta tarde en el Ruta de la Plata como nuevo futbolista del Zamora CF al que se incorpora como central y lateral derecho de garantías que completará el bloque de David Movilla. Un nuevo rojiblanco que se mostró "encantado de venir a Zamora" y de jugar "en el viejo continente" lo que calificó como un sueño.

Anzola, un jugador de gran proyección, aseguró en su presentación que el Zamora CF se había comenzado a interesar por su contratación "hace como un mes", momento en el que "me hablaron del equipo, de su proyecto" y le gustó la idea. "Me gustaba lo que me comentaban del equipo y quería tener nuevas expereriencias y venir al fútbol europeo", destacaba el venezolano, asegurando que "allí en sudamérica es lo que uno sueña, salir de Venezuela y pisar el viejo continente para venir al fútbol europeo buscando progresar en tu carrera". "Hubo un tiempo en el que hubo mucha conversaciones entre equipos y presidentes, y tras ello, gracias a Dios, puedo decir que soy jugador del Zamora", sentenció.

En cuanto a su posición sobre el campo, Anzola comentó que él puede "ocupar varias posicones". "Allá en el Deportivo Lara jugaba mucho de lateral derecho pero en el Sudamericano, con mi selección, jugué todos los partidos de central", destacó, señalando que: "Es de central en la posición en la que me encuentro más cómodo si bien ya me he acostumbrado a jugar en las dos posiciones, en cualquiera que me necesite el míster voy a rendir".

El último fichaje del Zamora CF comentó que se había sentido "muy bien recibido" en sus primeros entrenamientos como rojiblanco. "Los jugadores son todos grandes personas, me acogieron muy bien y eso es importante para mi adaptación. "Aquí el fútbol español es muy técnico y rápido pero voy a tratar de adaptarme lo más rápido posible para estar a la par de ellos, que me recibieron con los brazos abiertos", indicó para pasar a reafirmar que: "Venir a Zamora CF era una decisión mía. El Deportivo Lara, especialmente el técnico, no quería que viniera porque ya tenía el equipo establecido y una competición iniciada con él pero yo quería venir a vivir esta experiencia".

En cuanto a sus virtudes, Anzola destacó "el orden táctico, el juego aéreo y el liderazgo en la zona defensiva". Cualidades que intentará poner cuanto antes al servicio del Zamora CF, si bien como indicó en rueda de prensa César Villafañe "todavía no dispone de ficha para jugar pues necesita de unos trámites que intentarán completarse lo antes posible".