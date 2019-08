El contrataque pistacho sojuzga al Torrelavega

Desde el primer minuto de partido se reflejó sobre la pista lo que sería el sería el devenir del encuentro: el Torrelavega apostaba por un ataque mucho más pausado, mientras que el Rutas del Vino -fiel a su estilo-ofrecía una versión mucho más espídica y con ansias de correr.

Le funcionó mejor el plan inicial al conjunto hoy naranja fosforito. Los cántabros se adelantaron 3-0 en los tres primeros minutos de juego, mientras que los "Guerreros de Viriato" conjugaban tiros forzados con desacierto en las finalizaciones.

Los visitantes acudían al Ángel Nieto con un ataque de doble amenaza: lanzamientos lejanos de sus más que potentes laterales y trabajo "sucio" en el pivote, donde se encontraba un viejo conocido de la afición: Marc Abalos. Precisamente, Abalos se convertiría en una verdadera pesadilla para la defensa pistacha (hoy de azul), especialmente para el veterano Fernando, que no consiguió contener el siempre desbocado ímpetu de Abalos.

Juego sencillo, a la par que eficaz, el del Torrelavega. Sube el balón el central, abre a un lateral mientras se incrusta en la defensa local, el lateral que recibe abre a su homólogo de distinta banda y este se alza para soltar el latigazo. Pues bien, con este sencillo ataque el partido llegó 4-6 para los cántabros cuando el electrónico superaba los diez minutos.

Leo Álvarez apostó por la vieja guardia -con la excepción de Admella, que salió de la partida- y mantuvo a los Jortos, Ramiro, Cubillas, Octavio y Fernando hasta casi los primeros 15 minutos de la primera mitad.

Las distancias se acortaron a tan solo un tanto cuando el reloj marcaba los 17 minutos de juego. El encargado de convertir el gol sería Jortos, al que hasta el momento los palos le habían privado de sumar más dianas en su cuenta particular. Un virus que se extendió a la práctica totalidad del ataque pistacho, ya que ocasiones para empatar, e incluso ponerse por delante, las hubo a pares.

La errática precisión de los locales (se contarían media docena de palos durante la primera parte), unida a la solidez -en ambas áreas- de los del Torrelavega), hizo que la distancia entre equipos creciera hasta los cuatro tantos.

Jaime Gallego, el joven pivote fichado por el Rutas del Vino este verano, no acaba de encontrarse cómodo. En ataque le tocó bailar con las más feas y no pudo dar el espacio suficiente a sus compañeros para colarse por las grietas de la defensa visitante. No obstante,es justo recordad que se trata de un jugador de tan solo 17 años de edad en pleno crecimiento.