Un rival de raíces sanabresas

Cuando mañana arranque la liga para el Zamora CF en el Ruta de la Plata, muchos aficionados rojiblancos y sus familiares querrán que el equipo de David Movilla sume sus tres primeros puntos de la temporada que empieza. Sin embargo, en esta ocasión, habrá un hombre sobre el verde cuyo corazón estará con los visitantes pese a que por sus venas corra sangre sanabresa. Se trata de Juan Antonio Sánchez del Estal, entrenador de porteros de la Gimnástica Segoviana, que acude al Ruta de la Plata sin dudas sobre su favorito para la contienda.

Sánchez del Estal, madrileño de nacimiento, es descendiente de San Martín de Castañeda. "Mi madre y toda su familia son sanabreses y me une mucho a esa tierra", afirma, reconociendo haber pasado "muchos veranos allí" y tener "grandes amigos en Zamora, así como muy buenos recuerdos" vinculados al Lago. Sin embargo, tiene muy claro que su corazón "es gimnástico". "Me debo a mi club y mi deseo es que ganemos en el Ruta de la Plata", expone sin dudas.

Este exportero, con más de veinticinco años de experiencia sobre el césped evitando goles, acude con la escuadra segoviana tan ilusionado como lo están los locales por "empezar a competir" y "disfrutar de la rutina, ver los resultados del trabajo" tras una larga pretemporada. Un periodo preparatorio en el que ha trabajado para hacer de la meta segoviana la mejor del campeonato.

"Para mí es una labor sencilla porque, al haber sido portero, yo he vivido lo que experimentan estos jugadores bajo palos", razona Sánchez del Estal, consciente de que el arquero es "el puesto más especial" del fútbol y que "el aspecto psicológico" es el área más difícil de trabajar. "Sé qué pueden sentir porque el recorrido que siguen yo lo seguí antes pero, más allá de estar bajo el centro de todas las miradas, lo más difícil es concienciar al jugador que solo puede haber un portero", destaca, apostillando: "Es complicado porque los entrenadores suelen apostar por un meta antes que otro, y es difícil preparar al que no juega para competir al máximo y al portero habitual exigirle para que no baje su nivel competitivo".

Sin embargo, a pesar de encontrarse dificultades, este descendiente de sanabreses reconoce que "el fútbol ha cambiado mucho en los últimos diez años" y que la figura de entrenador de porteros ha cobrado gran relevancia, viéndose beneficiada por ello. "Ha habido un gran salto. Yo no tuve un preparador específico hasta más allá de los veinte años, ahora todo joven que quiera ser cancerbero cuenta con esa figura. Además, hay muchos cursos y academias que facilitan el aprendizaje al entrenador para mejorar en su tarea", asegura, añadiendo que "también es una labor más sencilla porque, en general, a todos los metas les encanta ejercitarse bajo los palos, lo prefieren a entrenar junto a todo el grupo".

Sánchez Del Estal es un profesional ya conocido y con largo recorrido en los banquillos del fútbol español ejerciendo el papel de entrenador de porteros. Comenzó en Las Rozas CF, tras colgar los guantes, pasando también por el ED Moratalaz y varios centros de tecnificación para menores. Una carrera deportiva fruto de "lo mucho que cuesta desvincularse del fútbol" cuando llega la hora de no vestirse de corto pero que es "muy satisfactoria" y permite "a muchos porteros que no han nacido para entrenadores seguir vinculados a su pasión". "Es una transición cómoda", reconoce para afirmar que prefiere el día a día con porteros profesionales o semiprofesionales, ya que "es una labor deportiva más concreta, sin ese componente educativo necesario para las categorías inferiores".

La preparación del debut

En estas últimas temporadas, este descendiente de San Martín de Castañeda está trabajando para la Gimnástica Segoviana por lo que, lógicamente, su día a día también está vinculado con Zamora y el conjunto de David Movilla.

"Son una de las mejores plantillas del campeonato", advierte sobre sus próximos adversarios, asegurando que "su marco está bien defendido con un gran portero como Villanueva", al que incluye entre los mejores de la categoría. Eso sí, para él, "los mejores visten el escudo de la Segoviana".

El conocimiento de Sánchez del Estal sobre el Zamora CF va más allá de su portería. De hecho, como él mismo apunta, "parte de mi trabajo es hacer variaciones cada semana en los ejercicios para preparar el partido con los porteros en función del rival". Un labor que le ha llevado a "dar importancia al balón parado, un aspecto en el que el Zamora es sobresaliente", según explica el madrileño.

Sánchez del Estal acude hoy a Zamora y lo hace, como siempre, dispuesto a vivir otro gran momento en la tierra de su familia en un partido de altos vuelos entre dos de los grandes favoritos al título en el Grupo VIII. Un duelo que reconoce "llega pronto" para ambos equipos y que vaticina "competido y muy igualado", esperando un triunfo visitante por mucho que le tiren sus raíces sanabresas.