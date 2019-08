Carlos Garrote logra la medalla de bronce e irá a Tokio 2020

Carlos Garrote no defraudó y consiguió meterse en las medallas en la final del K-1 200 metros del Mundial de Pista de Szeged (Hungría), donde llegaba como vigente campeón tras colgarse el oro el pasado año. El palista español finalizó en tercera posición tras liderar la regata casi en su totalidad. La gran salida del piragüista del Durius Kayak Tecozam-Viajes Sanabria, su mayor fuerte sin duda, le sirvió para colocarse en cabeza de carrera y obtener la medalla de bronce con un tiempo de 35,12 segundos tras el británico Liam Heath, oro con 34,86 segundos, y el serbio Stefanovic, plata con un crono de 35,04 segundos.

El premio obtenido por Garrote es doble si tenemos en cuenta que finalizar entre los cinco primeros de esta final otorgaba un billete para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No obstante, cabe recordar que esta plaza no es nominativa; es decir, que el acceso no lo consigue el palista, sino la Selección (en este caso España), por lo que el piragüista zamorano deberá defenser su presencia en las olimpiadas del próximo año.