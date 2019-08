David Movilla: "La Segoviana es un adversario exigente, será un estreno difícil"

David Movilla, técnico del Zamora CF, aseguró hoy en rueda de prensa que el primer partido de liga para los rojiblancos en el Ruta de la Plata será "un estreno difícil" pues la Gimnástica Segoviana es "un adversario exigente" y el duelo llega "demasiado pronto" para ambos equipos. Una circunstancia que le invita a pensar que "marcar el ritmo de juego" puede ser la clave de los tres primeros puntos en liza.

"Es un estreno realmente complicado, al menos de los más difíciles del grupo. No solo por la referencia del pasado año sino porque la Gimnástica Segoviana ha reforzado bien su plantilla ocupando las bajas que tenía con buenos jugadores", afirmó ayer Movilla en rueda de prensa sobre un primer partido que considera importante pero, desde luego, lejos de ser capital. "Una primera jornada no va a ser referente de nada. El resultado no va a sentenciar a unos y glorificar a otros, nadie podrá lanzar las campanas al vuelo por ganar este partido ni será un drama en caso de derrota. Es un test que nos pilla muy pronto a ambos equipos pero habrá que dar todo lo posible por adaptarnos a ello", razonó.

El técnico aseguró que el Zamora CF lleva ya "desde la semana pasada" trabajando en el partido que le espera el domingo y conoce bien al rival que tendrá enfrente y el tipo de partido que puede darse en este estreno liguero. "La Segoviana es un equipo que exige mucho como quedó claro la pasada campaña con dos empates en ambos duelos. Es un rival con muchas variantes ofensivas, con mucho dinamismo y jugadores de calidad en la iniciación del juego. Destaca en el juego asociativo y cuenta con buenas transiciones. Normalmente suele someter al contrario", señaló, dejando entrever que espera una contienda igualada en la que, si bien ambos equipos no estén al cien por cien, haya intensidad máxima y alto nivel de juego.

Precisamente, el hecho de ser el primer envite para ambos conjuntos puede ser determinante el próximo domingo. O al menos, eso pareció querer decir David Movilla cuando afirmó que "la clave del duelo puede estar en qué equipo marque durante más tiempo el ritmo del partido". "En la primera joranda de liga, en agosto todavía, tener un ritmo constante durante los noventa minutos será complicado. Espero que seamos capaces de transmitir a la gente ganas e ilusión, y que la gente nos impulse porque cuando se muestre la fatiga porque vamos a necesitar de esa energía. La Segoviana es un rival exigente y necesitaremos mostrar un nivel elevado y un ritmo alto el mayor tiempo posible para sumar los tres puntos".

Por otra parte, David Movilla afirmó que la pretemporada ha transcurrido por cauces normales y que sus sensaciones de cara a esta campaña son muy positivas. "Las sensaciones de pretemporada son buenas. Las pretemporadas siempre son ilusionantes por ver la evolución de los que continúan, las capacidades y potencial de las nuevas incorporaciones, así como por complementar a los jugadores. Estoy muy contento con lo que se ha construído pero todavía queda mucho trabajo. Ahora hay que trabajar por que la palabra equipo tenga su máxima expresión a lo largo del día a día de la temporada".

El técnico vasco aseguró que, si bien "todo entrenador pide siempre más y más", él está contento con la plantilal que tiene y que "con los que están se puede competir perfectamente" si bien lamentó que la lesión de Perrini "por su gravedad" haya "trastocado un poquito" sus planes. "También es cierto que en la plantilla hay jugadores que pueden ayudarnos a que se note menos su ausencia", añadió, para terminar aseverando: "Estoy contento con el grupo humano que se ha hecho e intuyo que se puede construir algo importante este año.

Entre las diferencias con la plantilla que maneja este año y la que estaba bajo su dirección el pasado año, Movilla señaló que le parece "temprano para comparaciones" pues "cualquier comparación con el equipo que se llegó a ser la temporada pasada es prematura". "Nosotros estamos muy lejos de ese bloque que acabó la campaña. Aun así, creo que el grupo ha ganado en versatilidad y cuenta con más variantes para plasmar estructuras diferentes en el terreno de juego en función de lo que el partido requiera. Es menos reducido en ese sentido", concluyó.