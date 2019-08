César Villafañe: "La plantilla está cerrada a falta de conocer el alcance de la lesión de Perrini"

César Villafañe, director deportivo del Zamora CF, compareció hoy ante los medios de comunicación para aclarar la situación de la plantilla rojiblanca antes de comenzar la competición liguera en el Grupo VIII de Tercera División. Una realidad que, en gran parte, giró entorno al estado del uruguayo Fran Perrini y si su baja condiciona la llegada de algún jugador más en el futuro al bloque rojiblanco.

Según explicó Villafañe sobre la lesión del centrocampista y su influencia en la composición de la plantilla, "Perrini cuenta con un primer diagnóstico de su lesión que señala una dolencia grave pero estamos pendientes de una diagnóstico más concreto que conoceremos el día 29 para tomar una decisión", afirmó el director deportivo, añadiendo: "a día de hoy, estamos mirando si algún jugador que tenemos en la plantilla puede realidar su función y eso también marcará que alguien más pueda llegar o no para ocupar ese puesto". Una llegada condicionada a los resultados de la prueba médica al uruguayo y que "sería la única que se produciría" pues "de llegar alguien sería de un perfil similar al de Fran si él no pudiera llegar a tiempo y no hubiera solución para solventar su baja".

El director deportivo rojiblanco afirmó en rueda de prensa que la plantilla es "la que quería el Zamora CF" ya que "el mercado ha sido bien diferente al del año anterior, ya que el año pasado costaba más hablar con los jugadores y conseguir que vinieran. Al final, la labor deportiva y extradeportiva del año pasado ha conseguido que los jugadores quieran venir aquí y lo que se ha fichado eran las primeras opciones para cada puesto".

En cuanto a la composición de la plantilla, Villafañe aseguró que no le gustan "las comparaciones" entre equipos pero consideró como la principal diferencia entre el bloque de la pasada campaña y la de esta su "capacidad de ofrecer variantes" al cuerpo técnico. "Hay jugadores muy diferentes para cada puesto y eso permitirá que el Zamora CF no juegue siempre a lo mismo".

Por útlimo, el director deportivo vaticinó que la liga que espera al Zamora CF "no se parecerá a la anterior, será más dura y más abierta" pues "este año hasta nueve equipos pueden aspirar a ocupar las primeras plazas" por lo que afirmó que pensar ahora mismo en un ascenso "parece demasiado pronto" y fijó la primera meta rojiblanca en "acabar en las primeras cuatro posiciones", si bien aseguró que "nadie ha dejado de ser ambicioso y querer llegar a lo más alto, pero hay que ir paso a paso":