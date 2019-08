Pepa García, campeona de Castilla y León de Triatlón Olímpico

La benaventana Pepa García se ha proclamado hoy campeona de Castilla y León de Triatlón Olímpico en la prueba celebrada en Lantadilla (Palencia). La atleta del club Triatlón Ferrol, se enfrentaba a la distancia reina de esta modalidad deportiva, teniendo que cubrir 1,5 kilómetros nadando, 40 en bicicleta y 10 de carrera a pie.

A las 11 de la mañana se daba la salida de la prueba femenina del campeonato, Pepa partía como una de las grandes favoritas a llevarse el título regional.

Después del kilómetro y medio nadando ocupaba la segunda posición tras Esther Rodríguez. Apenas 50 segundos separaban a las dos triatletas, en una persecución sin tregua durante los 40 kilómetros de ciclismo. En la carrera a pie, Esther conseguía ampliar la distancia, al igual que la benaventana con sus perseguidoras. Finalmente, Pepa cruzaría la línea en segunda posición, pero al ser la primera triatleta regional se llevaría el título de campeona de Castilla y León.

La triatleta Pepa García declaraba al acabar: "estoy muy muy contenta por conseguir el título de Castilla y León, la distancia olímpica siempre me asusta, pero una vez que empiezo a competir tengo que decir que me encuentro muy cómoda, ya que puedo ir a ritmos parecidos a los que voy en distancia sprint. Hoy en la bici he sufrido bastante porque sabía que Esther iba delante y no me sacaba mucho y he ido tirando a tope prácticamente los 40 kilómetros, en la carrera a pie durante los primeros kilómetros no tenía buenas piernas, sin embargo ya en la segunda vuelta me he encontrado mucho mejor y he podido apretar para asegurar el campeonato. "