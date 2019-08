La encrucijada de Eva Barrios

La campeona de España y subcampeona de Europa Eva Barrios se encuentra entre la espada y la pared. La Federación Española de Piragüismo obliga a elegir a la palista, según detalla la zamorana, entre el Campeonato Nacional de Maratón que se celebra este fin de semana en Pontevedra o el Mundial de Pista de la próxima semana en Szeged (Hungría).

La piragüista zamorana se encuentra realmente contrariada por esta situación, ya que no solo están en juego las medallas de una y otra competición, sino que durante el Nacional de Maratón se determinará qué mujeres acuden a la Copa del Mundo de Maratón que se disputará el próximo mes de octubre en Shaoxing (China).

Según explica Barrios, desde el máximo organismo nacional le han especificado que si participa en la prueba de K-1 de este fin de semana se le limitarán el número de pruebas en las que podrá concurrir en Hungría. La palista y su equipo están en total desacuerdo con esta medida y consideran que va en contra de la que quizás sea la mejor piragüista española en distancias largas. De facto, la decisión también repercutiría negativamente en el resultado que España podría cosechar en el Mundial de Maratón de China. Cabe recordar que Barrios ya obtuvo el bronce en dicha prueba en la edición del 2018.

La situación es la siguiente, si Barrios no participa en el K-1 y K-2 del Nacional su participación en el Mundial de octubre peligraría seriamente. Y es que aunque la zamorana tiene una plaza asegurada para el K-1 distancia corta al haber obtenido una medalla de plata en el Europeo de Francia de hace unas semanas, su no concurrencia en el Nacional no la situaría como primera espada del equipo español en distancia larga. Es decir, que la Federación no costearía su desplazamiento a China.

La palista tiene claro que ella no asumirá ese gasto, menos cuando considera que como primera palista podría ir "una compañera con menos nivel que yo".

Barrios y su equipo han solicitado a la Federación que fije una fecha en la que la zamorana pueda realizar la prueba selectiva de cara al Mundial de China y demostrar que es merecedora de ese primer puesto.

Igualmente consideran que es "ilógico" que el calendario nacional no se adapte a las competiciones internacionales, con el perjuicio que ello supone para los palistas españoles.

En esta misma línea, Eva Barrios no entiende como coartan su libertad para participar en las competiciones que ella considere oportunas cuando el coste de los desplazamientos y las estancias en las diferentes competiciones corre de su bolsillo.