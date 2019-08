Sara García finaliza en el tercer puesto de la categoría femenina el Mundial de Bajas

Sara García finalizó en la tercera posición de la categoría femenina el Mundial de Bajas 2019 tras firmar una notable actuación en la última prueba disputada en tierras húngaras. Una cita en la que la zamorana consiguió superar los más de 700 kilómetros de exigente terreno bajo altas temperaturas en segunda posición. Una plaza que le permitió subir al podio de la general en una competición no apta para pilotos inexpertos y que cuenta siempre con las mejores figuras del panorama europeo en liza.

La motorista zamorana consiguió la victoria en dos de las cuatro especiales que conformaban la última cita del calendario Mundial de Bajas pero no pudo remontar el gap que logró su compañera en la selección española, Rosa Romero.

"El terreno era muy complicado. Eran pistas rápidas en las que, de pronto, te encontrabas peligrosos sin señalizar. Por ello me costó tanto encontrar un ritmo alto que me hiciera ir deprisa pero sin tomar demasiados riesgos. En torno al kilómetro 70 de la primera especial tuve una caída que hizo que se me giraran las torretas del manillar y eso complicó bastante el resto", explicaba Sara García tras conseguir recuperar el tiempo perdido fruto de ese lance que relataba y cruzar la línea de meta en segunda posición. Un puesto que le otorgó el tercer lugar del podio en la clasificación general femenina del Mundial.

Sin duda, un éxito más para la piloto zamorana. Una deportista que año a año lucha por superarse y que cuenta ya con un palmarés más que envidiable a sus espaldas.