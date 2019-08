"Maldini": "Los ascensos deben conseguirse en el campo"

Julio Maldonado "Maldini" es uno de los periodistas deportivos más conocidos y respetados del panorama nacional. Especializado en fútbol internacional, su día a día transcurre entre los estadios de los equipos más importantes del mundo: Santiago Bernabéu, Camp Nou, Wanda Metropolitano, Old Trafford, San Siro, Juventus Stadium, Allianz Arena... Cada verano, para alejarse y descansar del vertiginoso ritmo del fútbol de élite, arriba al municipio zamorano de Villaralbo, junto a su mujer –la exatleta Maite Zúñiga– para pasar unos días de asueto. El veterano analista, conocido por su enciclopédico conocimiento sobre futbolistas de los cinco continentes, nos recibe en el Estadio de "Los Barreros", ubicación en la que aprovecha para grabar un vídeo para su canal de Youtube "Mundo Maldini" y responder a nuestras preguntas sobre el fútbol modesto y el devenir del periodismo deportivo.

–Como cada año no falla a su cita con Zamora y, en especial, con Villaralbo.

–Mi suegra es de la zona. Tenemos una casa aquí, muy cerca de Casa Aurelia, todos los que sean de la región y nos estén leyendo sabrán de dónde hablo. Venimos unos diez o doce días al año en verano, menos de lo que le gustaría a mi mujer, pero siempre nos dejamos caer por aquí.

–En el pueblo se comenta que se deja caer por algunos torneos infantiles que se celebran en el municipio, ¿sigue haciéndolo?

–He ido a algunos. Por supuesto he ido a ver el Villaralbo, de hecho, su actual presidente, Juan Ramón (Saludes), es primo de mi mujer y nos une una gran relación. Pero sí, alguna vez he asistido a torneos de niños y en este estadio he podido ver algún que otro trofeo de verano.

–Dentro de su apretada agenda, ¿tiene tiempo para seguir, aunque sea de refilón, la actualidad del Villaralbo?

–Pues de vez en cuando llamo a Juan Ramón y le pregunto por el Villaralbo. Ya sé que este año la cosa no ha ido muy bien y que no han podido conseguir el ascenso a Tercera. Tampoco ha habido suerte con el Zamora, por lo que me comentan cuando me acerco a la ciudad.

–Un Zamora que ha dado el salto a la prensa nacional con el caso de la plaza de Segunda División B que dejó vacante el Reus y que finalmente fue para el Andorra de Piqué. ¿Qué le parece que se pueda lograr el ascenso en los despachos?

–No muy bien, francamente. Sin ser un gran conocedor del tema, creo que los ascensos deben ganarse en el campo. Todo en lo que intervenga una compra económica para ganar algo que no has merecido en el césped es una lástima porque perjudica a los equipos que no disponen de esos recursos financieros. Luego está claro que el Andorra, debido al músculo económico que tendrá gracias a la presencia de Piqué, podrá fichar jugadores que le permitan ascender a Segunda División, pero eso ya es otro tema. No obstante, debemos ser conscientes de que el fútbol es un negocio, los derechos de televisión son el gran motor del este deporte, y Piqué va a darle un nombre al Andorra y una resonancia internacional que el Zamora no habría podido lograr ni aunque hubiesen conseguido la promoción.

–Y es que quizás ese es uno de las claves de la mala salud del deporte semiprofesional y aficionado en España. En otros países, como ocurre en Inglaterra, el equipo local tiene una base de aficionados importante, al menos los pueblo o la ciudad. Ahora ni eso. Vemos que los focos, los ingresos y las atenciones de las distintas federaciones recaen en el fútbol de élite, mientras los equipos por debajo de Segunda B pelean por no desaparecer día a día. ¿Qué opinión le merece esta situación?

–Creo que es una pena y es un error que los equipos modestos estén en esta situación. El fútbol base, y no solo entendido como las categorías inferiores –aunque está claro que si lo niños dejan de jugar al fútbol se rompe la cadena–, sino que cuando digo de futbol base me refiero a los equipos modestos, a cuyos campos asisten cada vez menos personas, y que no podemos olvidar que de ahí salen también multitud de jugadores. Opino que si finalmente esto se pierde será un error muy grave. Los medios también tenemos nuestra parte de culpa, ya que todos los focos están acaparados por los equipos grandes y el resto de las categorías están abandonadas mediáticamente.

–El duopolio de Real Madrid y Barcelona.

Exactamente. Déjame que te cuente una anécdota al respecto. Michael Robinson y Raúl Ruiz hicieron un programa llamado "CAOS FC" en el que estaban con un equipo modesto, charlaban con los jugadores y demás. Claro, Michael y yo hacemos todas las semanas al Madrid, el Barça, el Atleti, el Bayern, la Juve, el Manchester United... Y un día saliendo del Camp Nou le comentaba a Michael: "Ostras, Michael, nosotros tenemos una visión absolutamente distorsionada de lo que es el fútbol. Cada semana vemos jugar a Messi, Hazard, Cristiano, a los grandes jugadores. Y lo normal no es esto, esto es la punta del iceberg" –y es que lo normal son equipos como el Villaralbo o el Zamora– , entonces él me dijo: "Es que lo que nosotros estamos viendo es lo anormal. El fútbol de verdad son los cientos de miles de futbolistas que juegan en España cada año, para divertirse y también para conseguir objetivos deportivos como un ascenso". Esto es lo que había aprendido Michael de su aventura en "CAOS FC". Y creo que es verdad, y si perdemos eso dentro de nuestro fútbol puede ser un error fatal. Profesionalizar tanto el fútbol podría ser algo de lo que nos arrepintiésemos.