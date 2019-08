Un gol en el 89 amarga el estreno del Zamora ante su afición

Gran imagen del Zamora CF en el que fue el partido frente a su afición de la temporada 2019/2020 y que finalmente no pudo ganar tras un gol de la Cultural Leonesa en el minuto 89. Los de David Movilla no dominaron durante la primera parte, pero tuvieron las ocasiones más claras de los primeros 45 minutos. Ya en la segunda, y con más minutos en las piernas que su rival -que cambió prácticamente el once, cosa que Movilla con su corto banquillo no podía hacer- apabullaron a los leoneses a pesar de militar estos en una categoría más que los rojiblancos. No quisieron entrar los goles de los locales y esto en el fútbol siempre se acaba pagando. A pesar de ello, la afición local supo reconocer la labor de pundonor del Zamora CF, aunque se va con un agrio sabor de boca.



Empezó el encuentro intenso por parte de ambos conjuntos, pero no preciso, el balón se intercambiaba entre una y otra escuadra como, por otro lado, es habitual a estas alturas de pretemporada. Defendía el Zamora con un 4-4-1-1, con Sergio García como punta de lanza y prácticamente la misma disposición en tareas ofensivas. Empezó el encuentro intenso por parte de ambos conjuntos, pero no preciso, el balón se intercambiaba entre una y otra escuadra como, por otro lado, es habitual a estas alturas de pretemporada. Defendía el Zamora con un 4-4-1-1, con Sergio García como punta de lanza y prácticamente la misma disposición en tareas ofensivas. La primera ocasión del partido fue en el minuto tres para el conjunto local. Una gran jugada individual de Dani Hernández, pinchado en banda izquierda y percutiendo asiduamente hacia el centro, con tacón incluido hacía Zote, permitió que este abriera a Coque que este centrara para el cabezazo, demasiado suave de Garban. El partido entró en unos minutos de impás, lo que permitió ver algunos detalles en las disposiciones tácticas de ambos conjuntos. La más interesante quizás es la que se vislumbró en el centro del campo zamorano. Cuando el conjunto de David Movilla se veía obligado a salir tocando desde atrás toda la responsabilidad recaía en el pivote uruguayo, y reciente fichaje, Fran Perrini. El charrúa se desenvuelve bien, tiene clase en esa pierna izquierda, pero el dibujo táctico de la Cultural ahogaba con su superioridad numérica a la medular conformada por Perrini y su escudero Vallejo. Este último tendía a descolgarse demasiado hacia la mediapunta y Perrini no es que estuviera obligado a deshacerse de la presión, sino que debía realizar una tarea hercúlea en la salida de balón, superando no solo la línea de presión de la delantera rival, sino teniendo que deshacerse de los centrocampistas leoneses también. Regresando a lo que acontecía en el transcurrir de los minutos, parece que La Cultural comenzó a asentarse a partir del minuto 10 y encontró en la banda izquierda defendida por Coque un filón por el que apuñalar a los rojiblancos. A pesar de la superioridad manifiesta de Soler en ese apartado, los blanquinegros no pudieron sacar partido y el Zamora amenazaba constantemente con que Sergio García pudiera cazar algunos de los balones a la espalda de la defensa de la Cultural. Dominaba La Cultural, al menos en lo que a la posesión se refiere, cuando en el minuto 25 una mala caída de Perrini, cuando este iba a la presión del lateral izquierdo rival, saltó todas las alarmas cuando el jugador del conjunto leonés comenzó a pedir que las asistencias entraran a atender al 6 rojiblanco. Inmediatamente Carlos Ramos entró al campo para sustituir a su compañero. Una verdadera lástima lo del pivote uruguayo, que estaba realizando una gran encuentro. Desde la marcha de Perrini lo que se vio sobre el verde fue un verdadero soliloquio de la Cultural Leonesa. Los visitantes empezaron a imponer su mayor nivel -no hay que olvidar que la escuadra vecina milita en Segunda División- y las incursiones por ambas bandas fueron una constante. A pesar de ello, las ocasiones de más peligro (las pocas que hubo en la primera mitad) seguían siendo del Zamora CF. Sergio García consiguió controlar en el punto de penalti un pase filtrado, pero no llegó a conectar bién con el esférico y al defensa leonesa pudo repeler el peligro. Es pretemporada, y los jugadores del Zamora se encuentran con apenas 20 días de rodaje, pero, sin embargo, no se le acabó de ver del todo cómodo a Sergio García durante los primeros 45 minutos. Demasiado solo, quizás. Todo lo contrario que Zotes, que junto a Dani Hernández, fue al que más poderoso se le vio de los once rojiblanco. Antes del descanso la Cultural avisaría en dos ocasiones al conjunto de David Movilla. La primera con un disparo en la frontal de Luque cuando se encontraba solo y la segunda con un cabezado de Dioni que rozó el palo izquierdo de Andreu. Regresó el Zamora con ganas tras el tiempo de descanso. El portero rival, Leandro, se tuvo que estirar para evitar el gol tras una falta directa lanzada por Dani Hernández, quien ya nos tiene acostumbrados a algún que otro bonito tanto así. La Cultural no tenía el balón y dejó alguna que otra entrada más fuerte de lo habitual a lo que suele verse en un amistoso, algo que la hinchada rojiblanca protestó en varias ocasiones. Poco más de de la Cultural Leonesa durante los primeros 15 minutos de la segunda parte. Solo un disparo de Kawaya es digno de resaltar de un equipo de Segunda B que no conseguía hacer valer su superioridad en el Ruta de la Plata. Llegados al minuto 60 el entrenador de la Cultural Leonesa, José Manuel Aria, cambió todo su once menos un jugador y dio ingreso a los 10 jugadores que tenía en el banquillo. También agitó el árbol Movilla, que retiró a Sergio García, Zotes y Coque para dar minutos a Rubiato, Juanan y Escudero. Comenzaba un nuevo partido en el minuto 65, algo especialmente necesario para los blanquinegros, que comenzaban a ceder ante el empuje local. Por parte del Zamora destacar que Borja Rubiato regresaba al Zamora tras su paso por el club en la temporada 2012/2013, desde la que ostenta el título de jugador rojiblanco con mejor porcentaje goleador en 2ªB. El nuevo once de La Cultural Leonesa comenzó a notarse con el transcurrir de los minutos, llegado el 70 los visitantes recuperaron el dominio exhibido en la recta final de la primera parte mientras el Zamora acusaba el cansancio y los pocos recambios con los que contaba Movilla, tan solo seis tras las lesiones de Jon Villanueva, Piña, Valentín y Guille. Aunque de nuevo la historia volvió a repetirse, ya que Dani hernández estuvo a punto de marcar en el 73 tras un gran remate en el área leonesa. Una vez más el portero de la Cultural, en esta ocasión Lucas, tuvo que esmerarse para evitar el tanto del Zamora. No llegaba el gol, pero la imagen de la escuadra de David Movilla ganaba enteros, ya que no solo coniguió disputarle el balón a la Cultural, sino que su contrataque denotaba auténtico peligro. Un centro de Parra desde la línea de fondo que no alcanzó a rematar Rubiato pudo ser el 1-0 que el Zamora ya se estaba mereciendo cuando el reloj ya marcaba los diez minutos finales. Diana que se volvió a escapar instantes después en una incursión de Escudero. La Cultural, con menos minutos en las piernas, estaba totalmente superada por el equipo local. Pudo aguarle la fiesta Kawaya, el único jugador que disputó los 90 minutos de los visitantes, al Zamora, en su estreno ante su afición, con un tiro cruzado que salió a centímetros del palo derecho de Andreu.



Algo que finalmente ocurrió a tan solo un minuto del final cuando un jugador de la Cultural Leonesa se impuso a la defensa rojiblanca y logró introducir el balón en las redes de la portería defendida por el meta catalán del Zamora CF. 0-1 y el árbitro pita el final de un partido que en elq ue el Zamora mereció más y, sobre todo, nunca la derrota