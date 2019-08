Grande: "El ascenso es el único objetivo aceptable"

"Tenemos una plantilla más que suficiente para ascender y ese es el único objetivo aceptable". Así de tajante se muestra Alberto Grande, entrenador del FS Zamora, cuando se le pregunta qué espera de su equipo de cara a la próxima temporada, la primera tras el descenso a Tercera División. Presidencia y cuerpo técnico trabajan durante estos días para dar las últimas pinceladas a una plantilla que ofrecerá multitud de novedades respecto a la desastrosa campaña 2018/2019.

Desde la formación capitalina confirman que cuatro jugadores de gran peso durante la pasada temporada no continuarán en la disciplina rojiblanca. Magui, un verdadero trotamundos del fútbol zamorano –con participaciones en clubes de la enjundia del Zamora CF y el Villaralbo CF–, abandona el equipo dirigido por Alberto Grande "por motivos laborales" y todo indica que su destino podría estar en la ciudad de Sevilla.

Nacho Mata arriba al UVa de Segunda División B gracias a una beca de estudios. También dejan el club Pablo Chopo y un histórico del fútbol sala provincial como Josico. Este último parece que cuenta con ofertas procedentes de Italia, según indican desde el FS Zamora. A pesar de las bajas, el entrenador del cuadro local se muestra muy "satisfecho" con el grupo que se ha conformado y adelanta que los anuncios de fichajes comenzarán a realizarse a partir de los "próximos días".

Amén de las incorporaciones, el club ha trabajado arduamente en las renovaciones y ha conseguido mantener a gran parte de la columna vertebral del conjunto que no consiguió defender la categoría el pasado curso. Javi Santos, Raúl, Nacor, Héctor, Guillermo, José María, Ito y Eric (jugador catalán al que las lesiones apenas le permitieron disputar minutos con los rojiblancos) amplían su contrato con el FS Zamora durante una campaña más.

Tal ristra de renovaciones, manteniendo a gran parte de los futbolistas que no consiguieron evitar el descenso a Tercera División, contrasta con el positivismo que destilan las palabras de Alberto Grande. Que no solo asimila el ascenso como factible, sino que se atreve a aseverar que con el plantel que iniciará este curso "no habríamos tenido los problemas que padecimos la pasada temporada y podríamos haber logrado la permanencia". Cabe por tanto preguntarse quiénes son esas piezas "esenciales" que elevarán el nivel del FS Zamora respecto al pasado curso.



Fichajes

Por el momento el club no desvela los fichajes que renovarán la formación, pero el entrenador Alberto Grande especifica que llegan para reforzar dos cuestiones fundamentales: "el gol y la solidez defensiva".

La escuadra rojiblanca cuenta con 17 jugadores en su haber entre renovaciones, incorporaciones y jugadores a prueba procedentes de la región castellanoleonesa y la provincia de Zamora.

"La pasada campaña tuvimos muchos problemas sin balón y un gran déficit en el remate. Este año vamos a mejorar la posición de cierre e incidiremos en jugadores capaces de materializar las ocasiones que podamos crear", sugiere el técnico zamorano.



Amistosos



El FS Zamora iniciará los entrenamientos el 27 de agosto, pero, curiosamente, disputará dos amistosos antes frente las selecciones de Toro y Puebla de Sanabria los días 17 y 26. El 31 de agosto se enfrentará ante el Valladolid.

Ya en septiembre, los de Alberto Grande jugarán contra el River Zamora el día 7 y una ida y vuelta ante el Laguna Fútbol Sala el 14 y el 21. El sábado 18 la formación local iniciará la liga en Tercera.