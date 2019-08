El uruguayo Fran Perrini se queda en el Zamora CF

La concentración del Zamora CF en Palma de Mallorca ha deparado la noticia de que el uruguayo Aldo Francisco Perrini se incorporará definitivamente a la plantilla rojiblanca tras estar varios días entrenando a prueba. David Movilla ya le probó en el partido contra el Guijuelo en el que se mostró muy activo en ataque, y ayer el equipo técnico decidió hacerle ficha al delantero sudamericano.

Perrini también estuvo a prueba en la pasada temporada con el Guijuelo que le incorporó oficialmente en el mes de enero, procedente de la Liga uruguaya, tras militar en el Defensor Sporting y Atlético Torque durante las dos últimas temporadas, pero este año el club chacinero decidió no renovarle.

"La Dirección Deportiva ha valorado sus cualidades y lo mucho que puede aportar al equipo teniendo en cuenta el rendimiento que está ofreciendo durante la semana de pretemporada que se lleva a cabo en Mallorca", señaló ayer el club rojiblanco ayer en una escueta nota de prensa colgada en su página web.

Perrini, de 21 años, reconoció ayer que decidió venir al Zamora porque "sé que el año pasado se quedaron con la espina de haber ascendido, además el estadio es espectacular, y además estoy encantado con el grupo de compañeros y con el cuerpo técnico".

Perrini juega en el puesto de medio centro donde intenta "ayudar a la salida del balón, me gusta llegar al área rival y a la hora de marcar, me gusta romper, y me considero competitivo en ese aspecto".

El jugador uruguayo aseguró que "me estoy sintiendo muy bien en esta primera semana. Me han tratado muy bien, la relación con los compañeros es excelente y estamos trabajando muy bien".

Sus retos para la temporada pasan por "jugar el mayor número de partidos y de minutos; conseguir los objetivos que nos marcamos como grupo y aparte de eso, seguir disfrutando del fútbol, conocer buenas personas y disfrutar de Zamora", señaló el jugador en declaraciones efectuadas en la web del club.