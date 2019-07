"El Andorra tiene todos los derechos para ocupar la plaza"

El Zamora CF ha renunciado a recurrir la adjudicación de la plaza vacante en el grupo III de Segunda B al FC Andorra tras la conversación que mantuvieron en la noche del lunes, por el presidente rojiblanco, Víctor Aldama, y el de la RFEF, Luis Rubiales. El representante del consejo directivo del Zamora CF Alfredo Ruiz reconoció asimismo ayer en una rueda de prensa que los 450.000 euros no llegaron en el plazo establecido a la cuenta de la Federación Española por un error, aunque ha exigido al Banco de Santander que confirme que el club rojiblanco sí efectuó la oportuna transferencia.

Alfredo Ruiz explicó ante una multitudinaria rueda de prensa celebrada en el estadio Ruta de la Plata que el Andorra tiene todos los derechos deportivos para asumir la plaza por lo que el Zamora ha decidido no recurrir la decisión de la Federación Española, y también anunció que la entrevista mantenida por los dos presidentes servirá para que Rubiales visite Zamora pronto para conocer el proyecto del club rojiblanco y este contacto podría dar como fruto la celebración en el Ruta de la Plata de algún partido de una de las selecciones nacionales de categorías inferiores.

Alfredo Ruiz Plaza, directivo del Zamora CF, anunció que en la mañana de ayer remitió un escrito a la RFEF en el que se le pide que reclame al Banco de Santander el "swift" (código) de la transferencia internacional que se realizó con los 450.000 euros, para dejar claro que el Zamora había cumplido con su compromiso de ingresar la cantidad exigida por la Española.

Narró también Ruiz Plaza la conversación mantenida en la noche del lunes por Víctor Aldama con Luis Rubiales, "quien se ha comprometido a estar muy pronto aquí en Zamora con nosotros para explicar el proceso, y se interesó por la marcha del club y su conversión en SAD".

"El mensaje que se nos dio, es un mensaje muy claro -añadió Alfredo Ruiz- e interpretando literalmente el reglamento de la RFEF, hay que felicitar al ganador que es el Andorra, que tenía todos los derechos al presentarse y ser un equipo de Tercera División para obtener la plaza, independientemente de nuestros méritos deportivos que nadie discute", y en este sentido se mostró orgulloso de ser el equipo que ha recibido los trofeos de campeón y de juego limpio en el Grupo VIII.

Finalmente, las dos únicas candidaturas que valoró la Federación Española fueron las del FC Andorra y la del Intercity alicantino, pese a que durante estos días intentaron optar a la plaza, además del Zamora, el Alcobendas, Real Jaén o el Hospitalet, entre otros. Ninguno de ellos llegó a depositar la cantidad exigida en la cuenta de la Federación.

El directivo dijo también que "el Zamora ha hecho muchas cosas y bastante bien. Había otro club que tenía más méritos deportivos. Nos hacía mucha ilusión, trabajamos duro, y al final no estaremos en Segunda B. Estamos consultando con nuestros abogados pero quiero dejar claro que las relaciones con la Federación son magníficas, no vamos a meternos en una situación incómoda y vamos a hacer todo lo posible para lograr el ascenso volviendo a quedar campeones para ascender en el play off".

El directivo del Zamora CF Alfredo Ruiz Plaza aseguró que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, se comprometió ante Víctor Aldama a viajar a Zamora y a conseguir que una de las selecciones nacionales, la Sub 21 o la femenina absoluta, dispute un partido oficial en el Ruta de la Plata.

Además dijo respecto a la vinculación que se ha querido plantear entre la decisión federativa y el hecho de que Gerard Piqué sea el presidente del FC Andorra que "me gusta hablar de hechos y jamás comentar rumores. Hay un club que tiene unos derechos deportivos que nosotros no tenemos.Víctor Aldama tuvo una larguísima conversación con Rubiales y entiende los razonamientos de la Federación".

"Tengo mucho respeto por Piqué -añadió- y creo que la reglamentación que se nos ha explicado y que conocen nuetros abogados es como es. Nosotros hemos hecho lo que estaba en nuestras manos, hemos compartido con la afición la ilusión y ahora, a seguir trabajando".

Independientemente de la incidencia con el "swift", Ruiz Plaza cree que "los derechos deportivos estaban claros, el Andorra es un equipo inscrito en Tercera División, y tenía preferencia sobre cualquier otro club, y lo demás queda en un segundo plano. Hemos pedido a la Federación que cierre este circuito, tienen que reclamar a su banco que le remita el oportuno justificante, hubo una confusión en el número de la cuenta corriente? pero la preferencia era del Andorra y todo lo demás queda en un segundo nivel". "Hemos consultado y trabajado en paralelo con nuestros profesionales de Zamora, con el despacho de José Laso, y la conclusión a la que hemos llegado es la que ha expuesto la Española", concluyó.