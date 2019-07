Gerard Piqué se lleva a su FC Andorra a Segunda B

El FC Andorra ha sido el elegido por la Federación Española de Fútbol para ocupar la plaza vacante que dejó el Reus Deportivo en el Grupo III de Segunda B, por la que luchaba también el Zamora CF, entre otros clubes. La decisión de la RFEF no ha sentado nada bien en el seno del club rojiblanco que podría anunciar hoy mismo la presentación de un recurso a la decisión adoptada. El comunicado emitido a medio día de ayer por la Federación no aclara las bases sobre las que se ha tomado la decisión y se limita a explicar que se ha optado por el FC Andorra, propiedad de Gerard Piqué, "tras constantarse que es el equipo que cumple los requisitos establecidos y el orden de preferencia fijado en la normativa", y en el mismo tono de ambigüedad, se indica que "el FC Andorra es el equipo de Tercera División que mlita en el grupo catalán al que pertenece el Reus, descendido por impago. Este supuesto está contemplado en el Reglamento de la Federación", y asegura la nota federativa que "el club cumple todos los requisitos establecidos en la circular número 11 de la presente temporada deportiva", emitida el pasado lunes día 22. El Zamora CF no parece estar satisfecho con esta explicación anque no se pronunciará oficialmente hasta la rueda de prensa que ha convocado para esta tarde el directivo Alfredo Ruiz, y durante la jornada de ayer se sucedieron las reuniones y conversaciones para estudiar si cabría presentar recurso a la decisión de la RFEF.

Muy distinta fue ayer la actitud del club pirenaico que emitió de forma casi inmediata un comunicado en el que se calificaba ya como "nuevo equipo de Segunda B" y su presidente, Ferrán Vilaseca, se mostraba "muy satisfecho con la resolución: Una vez recibimos la circular inicial de la RFEF, la junta directiva del FC Andorra evaluó la situación y decidió que era una buena oportunidad para nuestro club. A partir de ahora, adaptaremos la estructura deportiva para competir con garantías en esta categoría".

La nota del club pirenaico narra que "tras la circular nº 11 emitida por la RFEF a día 22 de julio, nuestro club evaluó la situación y decidió realizar todos los pasos correspondientes para poder optar a la plaza vacante. Una vez comunicado nuestro interés, se procedió a depositar la cantidad monetaria establecida por la RFEF en los plazos y formas correspondientes. La RFEF ha decidido otorgar la plaza al FC Andorra, al ser éste el único club de la misma federación autonómica al que pertenece al equipo descendido por impago que ha completado todos los trámites necesarios." Tras la resolución emitida por la RFEF, el Andorra "asume el calendario del equipo descendido por impago y competirá en el Grupo III de Segunda División B, debutando como visitante el próximo 25 de agosto frente al Espanyol, R.C.D.".

El FC Andorra es propiedad del futbolista Gerard Piqué a través de la empresa Kosmos Holding y el pasado año militó en la Primera Catalana, consiguiendo el ascenso a Tercera División de la mano de Gabri García y Albert Jorquera en el banquillo. El haber jugado la pasada campaña en una competición autonómica y el hecho de pertenecer a una federación nacional distinta -es el único caso en todas las categorías del fútbol español, aunque tiene un caso similar en el Mónaco que juega en Francia- son dos cuestiones que han sido cuestionadas en los últimos días y que parecían descalificar al Andorra en la concesión de la plaza, pero finalmente, la Española parece haberlas dado por buenas. La RFEF

De esta forma, el Andorra logra el ascenso desde Primera Autonómica a Segunda B, sin pasar por Tercera División. El órgano federativo encargado de dictar la sentencia, alega para justificar su decisión que la baja del Reus se produce en esta temporada, por lo que, el Andorra es considerado como de Tercera División. El primer recurso a esta decisión ya lo presentó el Hospitalet que intentó ganar tiempo exigiendo que la Española explicase de dónde proviene la cifra de 452.000 euros exigida, supuestamente de la deuda que ha dejado el Reus, y el Zamora podría sumar hoy su recurso.

El pasado lunes, la RFEF abrió un plazo de tres días para los clubs interesados en ocupar la plaza del Reus en Segunda B, fijando en 452.022 euros la cantidad que debían depositar en el Banco de España. La semana anterior la secretaría general de la RFEF denegó la admisión del conjunto catalán en la 'categoría de bronce' para la temporada 2019-20 por sus impagos hacia varios de sus jugadores y miembros del cuerpo técnico, lo que le había supuesto su expulsión de LaLiga 1/2/3, el descenso a Segunda B, y ahora el inmediato a