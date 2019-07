El Zamora recuerda a Agustín

El Zamora CF abrirá este año la serie de partidos amistosos de pretemporada con el memorial Agustín Villar que llega a su sexta edición y que este año se jugará en el Municipal de Guijuelo. El recuerdo del gran capitán de ambos conjuntos se verá incrementado con el de su padre Francisco, fallecido hace unos meses en accidente de tráfico.

El partido comenzará a las 20.00 horas y será la primera oportunidad que tendrá el entrenador David Movilla de ver en acción a sus nuevos jugadores y al tiempo de qué forma se coordinan con los veteranos. Todos los jugadores están disponibles y todos jugarán esta tarde en el Municipal de Guijuelo.

En entrenador rojiblanco señaló ayer tras conocer el calendario que tendrá que afrontar el equipo si no logra el ascenso a Segunda B que "la ´´unica diferencia es que son cuatro jornadas más, y el añadido de que habrá que jugar varios miércoles, que no se para en Navidad. Será un calendario más cargado que el año pasado, y hará que sea casi un mes más de competición. No le doy más importancia a que comencemos contra la Segoviana, hay que jugar contra todos".

Por su parte, el equipo gestor del Zamora CF, a la espera de que se adjudique la baja del Reus Deportivo en Segunda B, trabaja en la confección de la nueva temporada, a expensas de conocer oficialmente en qué categoría podrá competir durante la campaña 2019-2020 y una vez ingresado el importe requerido por la RFEF, para optar a la plaza del Reus, la confirmación de quién será finalmente el club que competirá en el grupo III de la Segunda División B, resulta inminente y según las fechas que baraja el club, la noticia podría conocerse el próximo lunes. Una de las gestiones en las que se encuentra centrada la directiva rojiblanca son las negociaciones con una compañía aérea que se convertiría en patrocinador de cara a cubrir los gastos que supondría jugar en el Grupo III de Segunda División B.

El próximo 29 de julio, equipo y cuerpo técnico viajarán a Mallorca para desarrollar la pretemporada hasta el 2 de agosto, bajo las órdenes del técnico David Movilla. Unas jornadas de convivencia en las que la plantilla rojiblanca se ejercitará en las instalaciones del RCD Mallorca, gracias al principio de acuerdo con la aerolínea, en negociaciones para cerrar su colaboración con el conjunto rojiblanco de cara a la nueva temporada.

En el día de ayer, se cerró el plazo para que los clubes interesados en la plaza del Reus Deportivo ingresasen la cantidad de 450.000 euros que exige la Federación Española. A media tarde saltó a las redes sociales un falso comunicado oficial en el que se aseguraba que será el Real Jaén el que finalmente se lleve la plaza en juego, pero nada más había trascendido al cierre de esta edición.

El equipo andaluz, el Andorra y el Zamora CF parecen los más serios candidatos pero habrá que esperar al lunes todavía.