El Zamora CF ve con cautela el órdago del Jaén

Con cautela y sin fiarse de nadie. Así afronta el Zamora CF el último que tienen los equipos interesados en ocupar la plaza vacante que deja el Reus en el Grupo III de Segunda División B. Desde el club afirman que "cualquier club, fuera de los que ya se han pronunciado, podría aportar los 452.000 euros a última hora".

La formación rojiblanca confía en sus posibilidades y desde el momento en el que se conoció la posibilidad de concurrir a la plaza "el club se puso en contacto con la Federación Española y ya hemos realizado el ingreso reclamado por el organismo", indican desde el club.

No obstante, el Zamora CF ve con recelo que otros clubes –con más méritos deportivos y que todavía no se han pronunciado– puedan abonar el montante económico en las cuentas de la RFEF a última hora de la jornada de hoy. Este es el caso de clubes como el Socuéllamos, UD Logroñés y Lealtad Villaviciosa. Asimismo, la entidad presidida por Víctor de Aldama ve con "cautela" la estrambótica propuesta del Jaén.

El conjunto andaluz tiene más méritos deportivos (95 puntos, entre liga regular y play-offs) que el Zamora CF (94 puntos), pero no disponía del músculo financiero para presentar su candidatura ente el organismo federativo. Sin embargo, el conjunto jienense publicó la noche del martes un inopinado comunicado en el que un inversor anónimo se comprometía a "aportar los fondos necesarios para optar a la plaza de 2º B" siempre y cuando los accionistas pusieran a disposición del presidente del club, Andrés Rodríguez, las acciones necesarias a coste de 1 euro a fin de aumentar su participación hasta el 76% (actualmente el mandatario posee el 60% de las mismas).

Sin embargo, el Jaén volvió a sorprender anoche con otro inesperado comunicado en el que se confronta vigorosamente la propuesta que dio a conocer el martes noche. "No podemos ni debemos tolerar que nadie manipule el valor de nuestra acciones ni de nuestra SAD". El sainete continúa y parece no haber nadie a los mandos, el club jienense afirma ahora que no permitirá la venta de acciones por el precio de 1 euro y a la par señala que "la negociación con el grupo inversor sigue adelante pero sin exigencias y, sobre todo, por un respeto mínimo a la libertad de empresa y al derecho sagrado de los accionistas de disponer según su propio criterio de las acciones de su propiedad".

También han comunicado su intención de optar a la plaza que deja libre el Reus los conjuntos de Hospitalet (que la exige de forma gratuita y rechaza abonar el importe reclamado por la RFEF), Linares (suman 93 puntos en concepto de méritos deportivos, uno menos que el Zamora) y Alcobendas Sport (80 puntos).

Una rápida decisión

Hoy jueves se cumple la fecha límite para que los conjuntos interesados en la plaza de 2ºB presenten su candidatura y realicen el ingreso estipulado. El Zamora CF señala que la Federación tendrá "una pronta respuesta" sobre los clubes que hayan presentado sus candidaturas y espera que durante la jornada del viernes "se pueda conocer el comunicado que incluya la lista definitiva".