El Zamora gana enteros

Las opciones del Zamora CF de conseguir la plaza del Reus Deportivo en Segunda División B se han consolidado tras los dos primeros de los tres días de plazo que ha dado la Federación Española para que los clubes interesados presenten sus solicitudes. Algunos de los nombres que han circulado en los primeros momentos como candidatos se han desinflado debido a que, o no reunen las condiciones, o no presentan los mismos méritos que el Zamora CF. La propuesta que parecía más temible era la del Mallorca, para su filial, pero ayer mismo el club balear desestimó aportar los 452.000 euros que exige la Española para cubrir las deudas que ha dejado el Reus Deportivo. El Mallorca B se quedó a las puertas del ascenso hace un mes y pese a asegurar oficialmente que no está dispuesto a afrontar el precio de la plaza, ha puntualizado también que "está a la espera de como evolucione el tema en las próximas horas".

También sería un serio candidato para el Zamora CF el Real Jaén que también presentaría unos méritos deportivos superiores a los del club rojiblanco. La situación del club andaluz es precaria económicamente pero a última hora de ayer en un experpéntico comunicado se anunció que "un inversor anónimo apuesta por la gestión del presidente Andrés Rodríguez Tapia e insta a los pequeños y medianos accionistas a poner a disposición del máximo mandatario de la entidad, las acciones necesarias a coste de 1 euro, a fin de aumentar su participación hasta un 76%. De esta manera, aportaría los fondos necesarios para optar a la plaza de 2ªB. Este inversor confía en la gestión del paquete mayoritario actual, por lo que aboga y apuesta por darle más representación accionarial". Quien sí estaría capacitado para abonar la cantidad exigida es el Alcobendas que parece animado a entrar en la puja, pero el Zamora le superaría por méritos deportivos: suma más puntos entre la liga regular y el play off.

El Socuéllamos manchego, siempre en el caso de que lograse aportar los 452.000 euros, sí podría optar a la plaza por sus condiciones deportivas respecto al Zamora CF., pero el supuesto interés no terminaba ayer de confirmarse oficialmente. Otros clubes que superarían en méritos al Zamora serían la UD Logroñés y el Lealtad de Villaviciosa pero ninguno de los dos ha manifestado hasta el momento, su interés por solicitar la plaza.

Otro candidato del que se ha hablado en las últimas horas, es el Linares que celebró ayer una asamblea de socios para debatir el asunto, y la propuesta fue aprobada aunque, deportivamente, el club jienense está por debajo del Zamora y económicamente obliga a la directiva a realizar un desembolso que incluiría no sólo los 452.000 euros, sino también una cantidad muy importante en gastos de desplazamientos y alojamientos, y la remodelación de la plantilla ya contratada para adaptarla al nivel deportivo de Segunda B.

Como es sabido, los clubes catalanes tendrían prioridad para adquirir la plaza y en especial el Hospitalet, pero como ya informó ayer este periódico, no está dispuesto a pagar por jugar en Segunda B y solo reconoce los méritos deportivos. En todo caso, hasta el cierre del plazo que se producirá hoy podrían aparecer todavía candidatos capacitados para arrebatarle la plaza al Zamora CF que parece tener muchas papeletas para el sorteo.