El milagro es posible

El Zamora CF presentó ayer la solicitud para adquirir la plaza vacante que ha dejado en el Grupo 3 de Segunda División B el Reus Deportivo, tras su desaparición. El club rojiblanco remitió a media tarde de ayer la solicitud y su disponibilidad económica para abonar los 452.000 euros que exige la Federación Española como primera condición para adjudicar la plaza.

Fueron varios ayer los clubes que mostraron su intención de optar a esta golosa plaza y se espera que en el plazo establecido de tres días, puedan ser muchos más los que pidan este puesto. En el seno del club rojiblanco se recalcó ayer que el equipo sigue siendo de Tercera División, aunque el propio presidente, Víctor Aldama, mantiene que el Zamora tiene muchas opciones de hacerse con la plaza.

La Federación Española publicó ayer mismo una circular en la que establece el precio de 452.022 euros para la plaza vacante, y abría el plazo para que los clubes interesados remitan su solicitud, y todos ellos deberán depositar ese dinero en la RFEF en las 24 horas siguientes a los tres días de plazo establecido.

Entre los clubes que hayan depositado las fianzas, se adjudicará la plaza al que presente mayores méritos deportivos, según los criterios que establece el reglamento de la RFEF en el que se da prioridad a los equipos de Tercera División de la federación catalana, a la que pertenecía el Reus, Hospitalet es el primer clasificado ya que ascendió el campeón Llagostera; y a continuación al descendido de Segunda B, el Peralada. Durante el día de ayer, tan sólo el Hospitalet mostró su interés por ocupar la plaza libre, aunque sus directivos, en rueda de prensa, se mostraron en contra de que se establezca un precio económico por ella, y exigieron a la Federación Española que se atienda únicamente a los méritos deportivos. El presidente del Hospitalet, Santiago Ballesté, remitió ayer un escrito a la Federación Española en el que asegura que "los ascensos a divisiones superiores, se ganan en las canchas de juego y en ninguna otra parte y deben estar sustentados en resultados, criterios reblados, méritos, ajuste a la ley superior y no pueden convertirse cada año en un mercadeo o una subasta. No debemos aceptarlo por el mero hecho de la "ley de la costumbre". No lo aceptamos".

Si finalmente, no entrase en la puja ningún club catalán, sería el resto de equipo de Tercera División los que optarían, y sería ahí donde entraría el Zamora CF que presenta una puntuación muy alta -se suman los puntos de la liga y del play off- aunque hay clubes mejor situados y habrá que esperar a que finalice el plazo mañana para saber si se presentan o no. Finalmente, y aunque ya no contaría para el Zamora, la plaza se adjuricaría al mejor de los equipos descendidos de Segunda B en los tres grupos restantes.

Por su parte, el presidente del Zamora CF, Víctor Aldama, aseguró que el club rojiblanco está dispuesto a pagar la cantidad establecida y no quiso entrar a valorar la postura del Hospitalet de primar tan sólo los méritos deportivos: "Se trata de una decisión de la Federación Española en la que no voy a entrar", al tiempo que aseguró que espera que la del Zamora sea la mejor propuesta deportiva si no se presentan los clubes catalanes.

Respecto a las modificaciones que habría que realizar en la plantilla del Zamora si se confirmarse la adjudicación de la plaza, Aldama aseguró que "los técnicos me han informado de que la plantilla que tenemos está capacitada para competir en Segunda División B, además, hemos reservado algunas fichas libres pensando en esta opción". En cuanto a la problemática que se plantearía con los desplazamientos en el Grupo III de Segunda B, el presidente del Zamora informó ayer en declaraciones a este periódico que "se han iniciado ya conversaciones con un patrocinador para poder afrontar los gastos que supondría el viajar a las comunidades autónomas del Grupo: Cataluña, Aragon y Comundiad Valenciana.

