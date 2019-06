Santi Redondo renueva al frente del CD Benavente

Santi Redondo renueva con el CD Benavente y dirigirá al club tomatero una temporada más durante su periplo por la liga Regional de Aficionados. La decisión tomada por la directiva benaventana era un secreto a voces, a pesar de que el técnico había recibido ofertas para ponerse al frente de equipos que se encuentran en categorías superiores.

Redondo acepta en gran parte la propuesta del club tomatero reforzado por el apoyo absoluto que ha recibido del presidente Pedro Gallego.

La entidad deportiva ratifica así a redondo como entrenador del primer equipo y también como director deportivo de las categorías inferiores del club. Así lo comunicó el mandatario tomatero en la sede de la Caja Rural de Benavente, principal patrocinador de la escuadra local.

De esta manera, la junta directiva le otorga la prerrogativa al entrenador madrileño no solo de confeccionar libremente la plantilla del primer equipo, sino que tendrá plenos poderes en la configuración del organigrama y la metodología de trabajo en las categorías inferiores; un trabajo de fútbol base en el que Redondo tiene amplia experiencia en diferentes clubes, entre ellos el Rayo Vallecano.

Con este nuevo enfoque, la junta directiva del CD Benavente, presidida por Pedro Gallego, quiere dar una pátina de profesionalidad al conjunto tomatero. Desde las altas instancias del club benaventano afirman que esta decisión está orientada a llevar al club hasta Tercera División, objetivo prioritario de cara a las próximas campañas.

En este nuevo rumbo adoptado por la entidad deportiva los acuerdos de colaboración con los clubes de la comarca serán fundamentales y una de las líneas estratégicas a trabajar. Por supuesto, el Racing Benavente será indispensable en el nuevo proyecto del club tomatero. Las recientes incorporaciones de Tosko y Josico son un ejemplo de las buenas relaciones entre ambos clubes benaventanos.

En el apartado de incorporaciones y salidas, Santi Redondo aclara que en principio cuenta con la práctica totalidad de la plantilla de la pasada campaña, y así se lo ha trasladado a sus futbolistas. No obstante, el técnico madrileño aclara que el equipo no está cerrado y se espera el fichaje de nuevos elementos que puedan dotar de un plus de calidad al la actual plantilla.

También indicó como fecha para comienzo de la temporada el 4 de agosto, cuando darán comienzo los entrenamientos. Redondo realiza un llamamiento para que todos aquellos jugadores de la comarca que quieran formar parte de dicho proyecto puedan acercarse: "las puertas del club están abiertas para todos aquellos futbolistas que quieran y puedan contribuir a este proyecto".

Ahora que el CD Benavente pone en el horizonte un posible ascenso a Tercera División, cabe recordar que hace tan solo un año el equipo se encontraba en liga Provincial consiguiendo el ascenso de categoría y que para la última campaña mantenerse era el objetivo principal.