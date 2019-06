Marcos Llorente: "No dudé en venir al Atlético"

Marcos Llorente, presentado este viernes como medio centro del Atlético de Madrid por cinco temporadas, dijo que tanto Diego Simeone como el proyecto "ambicioso" le atraían "mucho" y no dudó en venir al equipo rojiblanco, del que dijo que tiene "capacidad y calidad" para "competir por todos los títulos".

"Tenía clara una cosa: quería venir a un proyecto ambicioso y, sobre todo, lo más importante, que confiaran en mí y que apostaran por mí. Y aquí en el Atlético de Madrid tengo las dos cosas", valoró el futbolista en el auditorio del estadio Wanda Metropolitano, acompañado por su familia y Enrique Cerezo, presidente del club.

"Simeone habló conmigo, me dio la bienvenida y me transmitió su confianza", expresó el centrocampista de 24 años. "Es un grandísimo entrenador, con un carácter único y una capacidad enorme de transmitir su fútbol a sus jugadores. Estoy encantado de estar aquí, ponerme a sus órdenes y tanto él como el proyecto que tiene este club es algo que me atraía mucho y en cuanto saltó el interés del club por mí no dudé en venir", explicó el jugador ante la prensa.

¿Y qué le dijo su padre, Paco Llorente, que también jugó en el Atlético de Madrid entre 1985 y 1987? "Es un hombre de pocas palabras, pero todo lo que dice tiene toda la razón del mundo. Es un gran apoyo para mí. Y lo que me dijo me lo quedo para mí", respondió Marcos Llorente.

También por dejarle "ser partícipe de este gran proyecto". "Estoy muy feliz, muy contento y muy ilusionado. Mi familia y todos estamos con muchas ganas de que esto empiece", añadió el medio centro, que fue presentado con el número "14" que lucieron Diego Simeone, Gabi Fernández o ahora Rodrigo Hernández, que se marchará este verano.

"Vengo a ayudar al equipo. Si el equipo me necesita voy a estar ahí. Hablé con mi familia y creíamos que esto era lo mejor para mí, por el juego y por el gran club que es. Estoy con muchas ganas de conocer a mis compañeros y jugar a su lado", declaró Marcos Llorente, que procede del Real Madrid, al que llego en infantil.

A su llegada al Atlético, lleva "con naturalidad" ese pasado madridista. "Sé que es algo poco común que ha pasado. Era lo mejor para mí. Estoy encantado y muy feliz de venir aquí. Vengo con todo mi trabajo y mi compromiso para ayudar al equipo en lo que necesite y luchar juntos por esta camiseta", recalcó.

Y con toda la ambición del mundo: "Nosotros aspiramos a competir y pelear por todos los títulos. Eso es lo que queremos hacer. Creo que tenemos capacidad y calidad para conseguirlo. Estamos deseando que todo esto empiece y competir por todo".