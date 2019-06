El Zamora CF hace oficial la renovación de Movilla

El Zamora CF ha anunciado de forma oficial la renovación de David Movilla como entrenador del primer equipo. El anuncio se ha realizado en las redes sociales y viene a confirmar el anunció que realizó el presidente del club, Víctor Aldama el mismo día de la eliminación en el play off de ascenso ante el Alcobendas.

David Movilla se mostró este jueves "entusiasmado y sobre todo, muy agradecido a Zamora y al Zamora CF por volver a darme la oportunidad de, entre todos, tratar de ilusionar a una provincia. Haremos lo (im)posible para que el camino sea igual de apasionante, pero con otro final", dijo el técnico vasco en su cuenta de twitter.

Este supone un paso más en la continuidad del proyecto que inició la pasada temporada el Grupo Vivir, que ha decidido mantener tanto al secretario técnico como al primer entrenador, y a una parte importante de la plantilla a la que se le ha ofrecido la renovación.

El Grupo Vivir no dio tiempo a las especulaciones y a los pocos minutos de finalizar el último partido del play off anunció ante los medios de comunicación que el entrenador, David Movilla, continuará una temporada más al frente del Zamora CF pese a que no se haya conseguido el principal objetivo de la temporada, el ascenso a Segunda B. En plena rueda de prensa del técnico vasco, el presidente Víctor Aldama interrumpió al técnico para anunciar la decisión de que cumpla el año que le queda de contrato, junto al secretario técnico, César Villafañe.

Víctor Aldama recalcó que "el entrenador está respaldado por la directiva, tiene contrato en vigor y sigue. No hay más que aclarar".