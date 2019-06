El Vino de Toro Caja Rural suma cinco medallas en los Autonómicos

Cinco medallas alcanzó el Vino de Toro Caja Rural en los Campeonatos Autonómicos del pasado fin de semana, entre los que destacó la doble de oro que sumó Jonathan García en lanzamiento de peso y jabalina. También conquistó el oro Javier Montero en el 1.000 lisos; Gabriel de la Cruz, plata en los 100 metros lisos y Alberto Cubo, plata en 800 lisos. El Campeonato Autonómico sub 16, sub 20 y sub 23 se disputó en el Centro de Alto Rendimiento Río Esgueva de Valladolid, con presencia de atletas del C.D. Vino de Toro Caja Rural en todos ellos.

En categoría sub 16, Elena de Castro Bermejo se quedó a las puertas del pódium hasta en dos ocasiones, tanto en la prueba de los 300 metros vallas donde dio muy buenas sensaciones y mejoró su marca personal para dejarla en 49.91; como en el salto de longitud, donde los 5.10 de su primer salto le dieron nuevamente la cuarta posición, empatada con la tercera.

En los 1.000 metros lisos también en categoría femenina, Patricia Méndez García fue séptima en la segunda de las finales, con un crono de 3:25.18 para terminar décimo octava en el cómputo general del autonómico. Y en los 3.000 metros marcha en pista, Andrea Martín Alonso terminó octava, con 21:28.75.

Javier Montero Castillejo se apuntaba una nueva medalla a su palmarés, con el oro obtenido en los 1.000 metros lisos, con un crono de 2:39.84.

En categoría sub 20, David González García fue el encargado de representar al Vino de Toro Caja Rural, en el salto de longitud. Aquejado de molestias en la rodilla, no pudo ofrecer sus mejores prestaciones, y fue sexto, con un mejor salto de 5.42.

Dos oros y dos platas fueron las preseas obtenidas por los atletas promesas: Jonathan García Vergel, Gabriel de la Cruz Peña y Alberto Cubo Hijosa.

Jonathan García, se llevaba el oro en la prueba de peso, con un mejor lanzamiento de 10.18 metros. Mientras que en la prueba de lanzamiento de jabalina, fue también campeón autonómico, con un mejor intento de 45.58.

En los 100 metros lisos, tan solo el viento lastró la gran actuación de Gabriel de la Cruz que volvió a la competición una vez más tras las molestias que ha arrastrado en su isquiotibial. Tres centésimas de segundo le separaron del oro, con un gran registro de 10.77 (+2.4), que invita a soñar, de cara al próximo fin de semana en que disputará el Campeonato de España sub 23 en Tarragona.

La cuarta medalla, llegó en los 800 metros lisos, donde Alberto Cubo fue segundo, con un tiempo de 1:53.99, en un final muy apretada en la que cualquier atleta pudo llevarse la victoria.

Varios atletas del Vino de Toro Caja Rural tomaron parte en el Campeonato Provincial de Salamanca. En los 3.000 metros lisos, exhibición del atleta veterano Jesús Galache, que se llevó la victoria, con 8:59.24. Alberto Marcos fue segundo, con 9:07.03.

En los 100 metros lisos, Omayma Aros El Morabet fue séptima, con 15.00. Jonathan García Vergel fue cuarto en su serie, dándole un buen mordisco a su marca personal, que deja en 11.17. En la misma serie, Javier Boada fue quinto, con 11.46.

Y en la final, Omayma se llevó la victoria en su final, con un crono de 14.98 (-1.7), mientras que Jonathan fue de nuevo cuarto, con 11.58. Omayma participó también en salto de longitud donde estuvo muy cerca de sus marcas, con un mejor salto de 4.16 centímetros.