Daniel González, doble campeón de Castilla y León en 100 y 300 lisos

El benaventano Daniel González Rodríguez (Benavente At.) se proclamó ayer doble campeón Sub 16 de Castilla y León en los 100 y 300 metros lisos en el transcurso del Campeonato Autonómico para las categorías sub 16, 20 y 23 celebrado en las pistas Río Esgueva de Valladolid. Daniel González ha dado un paso más de cara al Campeonato de España de pista al Aire Libre que se celebrará en Gijón el próximo 6 de julio.

En la prueba de 100 metros lisos, Daniel González consiguió la medalla de oro y se proclamó campeón de Castilla y Leon con una marca de 11.81, por delante de Eduardo Jiménez (Puente Romanillos) que firmó el mismo tiempo y de Roberto Cabrera (CA. Valladolid) con 11.88. En los 300 metros lisos llegó la segunda medalla de oro, esta vez con una marca de 36.40 con una gran superioridad respecto a Alberto Hernández (Puentecillas) con 38.55 a Iván Viana Fuente (Atletismo Briviesca) que corrió en 38.65. En la parte negativa, hay que señalar el abandono por problemas físicos de Ismael Álvarez, también del Benavente Atletismo en la prueba de 800 metros lisos sub 23.

Por otra parte, Joaquim Rodríguez ( L'Hospitalet) ha establecido un nuevo récord de España sub'18 de decatlón con los 7.302 puntos con los que ganó ayer en los Campeonatos nacionales de la categoría disputados en Castellón. Rodríguez, que supera la marca que tenía Pol Vila, con 7.219 puntos, logró unas marcas de 11.14 en 100 m.; 6,85 en longitud; 14,91 en peso; 1,83 en altura; 50.52 en 400 m.; 14.66 en 110 m.v.; 42,20 en disco; 4,10 en pértiga; 49,09 en jabalina; y 4:45.48 en 1.500.