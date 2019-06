Alain y Koldo Prieto ganan la segunda semifinal

Los vascos Alain y Koldo Prieto consiguieron ayer la clasificación para el Torneo de San Pedro de Pelota que se disputa durante tres jornadas en el frontón San Atilano. Los hermanos Prieto lograron la victoria ayer en el partido que disputaron contra Peña y Zeceaga, evitando así la posibilidad de que la afición zamorana pudiera ver en la final al campeón de Europa y del Mundo en el campo aficionado, Azpiriz que estaba previsto para acompañar a Peña en la final.

La joven pareja consiguió una merecida victoria demostrando ser superiores, sobre todo en la delantera, a una pareja en la que Josu Zezeaga, hijo del ex profesional Jose Mari Zezeaga, que suele jugar como zaguero, no tuvo su día y Alain Prieto le superó casi siempre en los primeros cuadros. El encuentro estuvo igualado hasta el empate a 3, pero a partir de ahí los Prieto comenzaron a ser ligeramente superiores a sus rivales y poco a poco fueron adquiriendo ventaja aprovechando además su mejor tono físico, aunque Koldo sale de una larga lesión y no se mostró satisfecho con su rendimiento pese a lograr la victoria.

De esta forma, los hermanos se enfrentará el próximo sábado, día de San Pedro, a Uriona y Arizabalaga, que derrotaron en la primera semifinal del viernes a Karregal y Madariaga.

Esta segunda jornada del Torneo de San Pedro deparó otros dos encuentros entretenidos, en los que, por una parte, Lorenzo y Oscar ganaron a Mata II y Marcos por 22-12; y Mozo-Mata I derrotaba a Sebas y Aitor por 22-8.

El próximo sábado, a partir de las 10.20 se desarrollará la jornada definitiva en la que se jugará el partido estrella entre Uriona-Arrizabalaba y Alain-Koldo Prieto.

La jornada comenzará con la final de Primera B entre las parejas que han ganado las dos semifinales del viernes y sábado; y a continuación, la final de Primera A que jugarán Rubén Rodríguez-Andrés Nuevo contra Quina y Resano, un partido que se presenta muy atractivo entre los dos mejores jugadores zamoranos contra dos rivales de primer nivel.