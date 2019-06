Dani Alves se despide del PSG: "Cierro un ciclo en mi vida"

El defensa brasileño Dani Alves ha anunciado este domingo su marcha del Paris Saint-Germain después de dos temporadas en el equipo, tras "un ciclo de victorias, de aprendizaje y de experiencias", y ha pedido "disculpas" a los aficionados parisinos si en algún momento no ha logrado estar "a la altura".



"Hoy cierro un ciclo en mi vida, un ciclo de victorias, de aprendizaje y de experiencias. Me gustaría agradecer a la familia del PSG la oportunidad que me han dado de construir juntos una página en la historia de este club. Me gustaría agradecer a todos y sobre todo al staff el cariño, el respeto y la complicidad demostrada desde el primer día; hacéis este club un poco más especial", señaló en sus cuentas de Facebook e Instagram.





El exlateral del FC Barcelona, que anotó uno de los goles de la victoria de Brasil ante Perú (5-0) en la Copa América, destacó las dificultades por las que ha pasado en el conjunto francés.para cumplir con mi misión, pero en la vida todo tiene un comienzo, un medio, un final y hoy ha llegado el momento de poner ese punto final aquí. Les pido disculpas si en algún momento no estuve la altura, les pido disculpas si en algún momento cometí algún error, intentaba dar lo mejor de mí", subrayó.Por último, el defensa tuvo unascon los que ha ganado dos ligas francesas y otros cuatro títulos. "Gracias a todos los compañeros por los momentos vividos, por las risas juntos, por los enfados también que vuestros espíritus perezosos me hicieron pasar", manifestó., con una bonita sonrisa en la cara, con una energía pura de alma, como un profesional trabajador y comprometido con los objetivos, como alguien que sólo quiso que fueseis mejores cada día y que intentó haceros entender el verdadero significado de la palabra equipo. Un gran abrazo a todos y espero que no echéis de mucho de menos mis locuras", concluyó.y todavía se desconoce dónde puede estar su futuro. El de Juazeiro ha militado en el Bahía, el Sevilla FC, el FC Barcelona -con el que conquistó 23 títulos- y la Juventus antes de recalar en el club galo.