Murci y Javi Rodríguez se suman a la lista de descartes del Zamora

Continúa engordando la lista de descartes del Zamora CF de cara a la nueva temporada. Tras no conseguir el objetivo del ascenso al caer en las eliminatorias de play-off ante el Haro Deportivo y el Alcobendas Sport, el club rojiblanco prepara una renovación total que pasa por numerosos descartes, como los que se están dando en las últimas horas en forma de goteo constante, así como varias incorporaciones, de las cuales todavía no ha trascendido ningún nombre propio.

El pichichi de la recien finalizada temporada con 22 goles durante la liga regular, David Murciego "Murci", y el zamorano Javi Rodríguez se suman a los jugadores que no renuevan su contrato junto a los ya anunciados Alcañiz, Fer, Pipi y Junior. De esta manera, el Zamora CF se desprende de jugadores de peso durante la pasada campaña, en muchos casos titulares como lo han sido Murci, Alcañiz o Fer (este último fue perdiendo peso durante la recta final de la campaña).

El veterano delantero leonés, Murci, ha informado, en un cierto tono de desconcierto, de su situación actual a través de las redes sociales: "Una más de esto llamado fútbol...Bueno, solo quería decir que el Zamora no cuenta conmigo para la próxima temporada. Un gran año siendo campeones, me llevo grandes amigos y, sobre todo, la pena de no haber ascendido con este equipo. Abrazo de un caníbal. Buscando ya nuevo destino".

Por su parte, el delantero zamorano Javi Rodríguez declara a este periódico que la decisión de no continuar a las órdenes de David Movilla ha sido acordada entre las dos partes: "Tanto el club como yo sabíamos que no podíamos continuar dada mi situación personal". El media punta está inmerso en un proceso de oposiciones para entrar de lleno en el mundo de la educación, una coyuntura que le impedía implicarse al "100%" en el mundo del fútbol profesional. Rodríguez tiene decidido que su futuro está en el ámbito de la docencia y como tal se lo había comunicado al club. El zamorano solo tiene buenas palabras para estas dos temporadas que ha formado parte de la disciplina rojiblanca.