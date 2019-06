Alcañiz, Iago, Fer y Pipi no seguirán en el Zamora

El defensa José Manuel Alcañiz , el portero Iago y los centrocampistas Fer y Pipi, abandonan el Zamora CF y se convierten en los primeros jugadores rojiblanco en dejar la disciplina del club tras el triste final de temporada, en el que el conjunto local no pudo lograr el objetivo del ascenso tras caer eliminado del play-off con sendas derrotas ante el Haro Deportivo y el Alcobendas Sport. El secretario técnico afrontará estos días las negociaciones con los jugadores de la plantilla que sí interesan renovar: Jon, Asiel, Garban, Coque, Carlos o Dani, entre otros.

Alcañiz comunicó ayer su salida a través de las redes sociales con el siguiente mensaje: "Hoy dejo de pertenecer al Zamora CF. Una pena, sobre todo por no dejar al club donde se merece, aunque no tengo ninguna duda de que lo conseguirá. Quería dar las gracias a directiva, empleados y, sobre todo, cuerpo técnico y jugadores. Nadie puede imaginarse lo de este vestuario sin estar dentro porque se quedaría corto. Os quiero". Asimismo, el central también ha tenido unas palabras para la afición: "Y dar las gracias también a la grandísima afición que tiene este Zamora, es impresionante lo que gacéis. Es un lujo haber formado parte de este Zamora, y gran culpa de que sea tan bonito es esa afición". Alcañiz ha sido una pieza fundamental en el esquema del Zamora CF durante toda la temporada, formando una dupla espectacular con Asiel en el centro de la defensa. Gran culpa de los éxitos del Zamora, como es el récord de menor número de derrotas encajadas en una temporada, corresponde en gran medida al madrileño. Alcañiz ha disputado 35 partidos esta temporada, todos ellos de titular. En el play-off de ascenso disputó tres de los cuatro encuentros que el club rojiblanco jugó.

Por su parte, Fer señaló tras dos años en el club rojiblanco "en los que he vivido el peor momento del club y a la vez uno de los que mayor ilusión y esperanza ha generado", también anunciaba su despedida. "El Zamora volverá más tarde o más temprano al lugar donde se merece y lo hará, sobre todo, gracias a aquellas personas que han estado con él desde el principio, no únicamente en las buenas... Nunca podré olvidar estos dos años". El centrocampista fue una pieza muy importante del equipo durante gran parte de la temporada pero en la recta final de la Liga dejó de contar en las alineaciones iniciales de David Movilla y tampoco en el play off volvió a ser imprescindible.

El portero ferrolano Iago anuncia que deja el equipo rojiblanco para someterse a una operación en su muñeca: "Ya con las emociones un poco más frías, miro hacia atrás y solo me salen palabras de agradecimiento a todos vosotros. Gracias por hacerme mejor jugador y mejor persona, pero sobre todo por apoyarme en el día a día y por disfrutar conmigo de este bonito año. He jugado cinco partidos, pero siento que ha sido la temporada que más he aprendido en mi carrera futbolística, para mi la temporada 18/19 en el Zamora ha marcado un antes y un después en mi vida".

El guardameta gallego reconoce que "he aprendido a disfrutar de lo que hago cada día, a valorarlo de verdad, he aprendido a sufrir por el equipo, a pasar por una lesión que te aleja del terreno de juego, a alegrarme por los retos de los demás como si fueran míos y todo esto desde la tranquilidad, algo que nunca había sido capaz de afrontar así. No hemos logrado el reto, algo que me duele mucho y pensé que nunca sucedería, pero el fútbol es así, ahora toca pensar en operarse y recuperarse bien de la muñeca". Iago llegó esta misma temporada al Zamora CF pero jugó muy poco ya que Jon Villanueva fue el elegido por David Movilla casi siempre. En las últimas jornadas de la Liga sufrió una lesión que ahora le obliga a pensar en operarse para curarla definitivamente. Por su parte, Pipi también anunció a última hora de este miércoles que no continuará a las órdenes de David Movilla. El centrocampista señaló en su twitter: " Gracias @ZCFoficial, gracias afición, gracias @TerrorRomanorum . No os olvidaré nunca, desde hoy, un zamorano más siempre".