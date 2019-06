El defensa José Manuel Alcañiz abandona el Zamora CF y se convierte en el primer jugador rojiblanco en abandonar la disciplina del club tras el triste final de temporada, en el que el conjunto local no pudo lograr el objetivo del ascenso tras caer eliminado del play-off con sendas derrotas ante el Haro Deportivo y el Alcobendas Sport.

El central madrileño ha comunicado su salida a través de las redes sociales con el siguiente mensaje: "Bueno, hoy no es un día fácil. Hoy dejo de pertenecer al Zamora CF. Una pena, sobre todo por no dejar al club donde se merece, aunque no tengo ninguna duda de que lo conseguirá. Quería dar las gracias a directiva, empleados y, sobre todo, cuerpo técnico y jugadores...qué deciros que no sepáis ya, sois muy grandes. Nadie puede imaginarse lo de este vestuario sin estar dentro porque se quedaría corto. Os

quiero".

Asimismo, el central también ha tenido unas palabras para la afición: "Y dar las gracias también a la grandísima afición que tiene este Zamora, es impresionante lo que gacéis. Es un lujo haber formado parte de este Zamora, y gran culpa de que sea tan bonito es esa afición. Eternamente agradecido a todo, gracias y mil gracias".

Alcañiz, hundido tras el final del partido de vuelta ante el Alcobendas Sport

Alcañiz ha sido una pieza fundamental en el esquema del Zamora CF durante toda la temporada, formando una dupla espectacular con Asiel en el centro de la defensa. Gran culpa de los éxitos del Zamora, como es el récord de menor número de derrotas encajadas en una temporada, corresponde en gran medida al madrileño. Alcañiz ha disputado 35 partidos esta temporada, todos ellos de titular. En el play-off de ascenso disputó tres de los cuatro encuentros que el club rojiblanco jugó.

El defensa central fue la primera incorporación del Zamora CF, procedente del CD Guadalajara de Segunda División B, de cara a la temporada 2018/2019 y ahora es el primero de los jugadores que abandona la formación rojiblanca.