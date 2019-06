Posado, a por el título nacional master de 100 km.

en los 100 Kilómetros de Santander el título de campeón de España Master 60 en la prueba que será Campeonato de España Absoluto y Máster de 100 kms. También correrá representando al Vino de Toro-Caja Rural Mary José Tomaz que ha sido seleccionada para representar a Brasil, en el Campeónato Mundial Absoluto de 24 horas a celebrar en el mes de octubre en Albi(Francia). La pareja de ultrafondistas zamoranos pretenden competir los días 31 de septiembre y 1 de octubre, en las 24 Heures de BON HEUR a celebrar en Villeneuve d' Ornon (Francia), con el objetivo de lograr la mínima (225 kilómetros) para ir con la Selección Española al Mundial.

Por otra parte, los también atletas del Vino de Toro Caja Rural Rubén Revuelta Domínguez y Noé Bermejo Almaraz verán recompensado el esfuerzo de toda la temporada en la Concentración de Perfeccionamiento de Verano que la Federación de Atletismo de Castilla y León organiza cada año, en la localidad cántabra de Santoña, del 21 al 28 del mes de junio.

Dentro del Programa "Deporte Siglo XXI" de Formación Permanente de Deportistas, la Federación de Atletismo de Castilla y León ha seleccionado a los mejores atletas de las categorías sub 12 y sub 14 de todas las disciplinas atléticas para participar en la Concentración, y a ella acudirán Rubén Revuelta, subcampeón autonómico en los 80 metros vallas el pasado mes de mayo y Noé Bermejo, campeón Autonómico de lanzamiento de peso en el pasado regional sub 14, y flamante subcampeón de España en el triatlon D.