Movilla: "Tiene que haber justicia para que pasemos"

Gesta o hazaña han sido las palabras más repetidas durante estos días previos al partido entre el Zamora CF y el Alcobendas Sport. Los de David Movilla, que se juegan seguir vivos en el play-off de ascenso a Segunda División B, llegan al encuentro de este domingo en el Ruta de la Plata (19.30 horas) con un 2-0 en contra que se trajeron del estadio municipal de San Sebastián de los Reyes.

Precisamente, el entrenador del Zamora CF compareció esta tarde ante los medios de comunicación y también tuvo muy presente la difícultad que entraña una remontada de este calibre. El técnico vasco señaló que el equipo no quiere quedarse a las puertas y quieren seguir trabajando "durante dos semanas más", en alusión al otro partido que deberían disputar para conseguir el ascenso, siempre y cuando consigan dar un vuelco al 2-0 encajado en tierras madrileñas.

Movilla denominó al encuentro de este domingo como "el encuentro de la fe", pero también especificó que él y sus jugadores no creen por "obligación", sino que lo hacen por "convicción"; una diferencia que para el líder de este Zamora CF resulta del todo determinante.

Asimismo, el entrenador rojiblanco sostiene que "con el apoyo de la afición no va a ser suficiente" y que el triunfo pasa porque "se den muchas sinergías". "Tiene que haber deseo, es diferente desear que querer; mucho corazón; orgullo, orgullo herido por lo ocurrido ante el Haro; también se requiere talento; asimismo estos encuentros necesitan de un punto de locura y un punto de épica, porque sino es muy difícil voltear el resultado. Y añadiría un elemento más, tiene que haber justicia, entendiendo que la vida y el fútbol no es justo, pero necesitamos que haya justicia futbolística", desarrolló el entrador vasco.

Movilla también recalcó que con tres goles (los que su equipo necesita para pasar la eliminatoria) no sería suficiente y que se necesitarán cuatro, ya que "un equipo del talento y el potencial del Alcobendas te hace pensar que te meterá un gol". Además, respecto al arbitraje sufrido en la ida afirmó que nunca había vivido una situación como la del pasado fin de semana: "Nunca había visto que a un equipo mío le sacasen cuatro tarjetas por cuatro faltas". No obstante, David Movilla declaró que no desea "un arbitraje favorable".

Preguntado por si una derrota supondría un fracaso para el Zamora CF al no conseguir el objetivo del ascenso, el entrenador local explicó que en caso de que así ocurriera él saldría a dar explicaciones "para que se lleve a cabo la identificación del culpable que tanto se ansía".