Eden Hazard: "No soy un galáctico. Voy a empezar aquí desde cero"

El belga Eden Hazard fue presentado este jueves como nuevo jugador del Real Madrid en un Santiago Bernabéu abarrotado, con unos 50.000 espectadores que se dieron cita para recibir al extremo, en un día en el que el madridismo recuperó la ilusión y la era galáctica.

Una entrada que ha convertido la de Hazard en la segunda presentación más multitudinaria en la historia del club blanco, igualada con la del brasileño Kaká y sólo por detrás de la del portugués Cristiano Ronaldo, que en 2009 reunió en torno a 70.000 personas.

Tras una temporada aciaga, en la que el Real Madrid tan solo ganó el Mundial de Clubes, cayó en octavos de final de la Liga de Campeones y se quedó a 18 puntos del Barcelona en Liga, el club blanco intenta recuperar la ilusión de sus aficionados con fichajes de renombre en el panorama mundial.

El astro belga aseguró en su primera rueda de prensa como jugador blanco que no es un "galáctico" y declaró que espera serlo en un futuro.

Presentación de Eden Hazard en el Santiago Bernabéu. REUTERS

"No soy un galáctico. Todavía no. Espero serlo un día. Soy Eden Hazard y todo lo que he hecho en el pasado va a ser realmente como un borrón y cuenta nueva. Voy a empezar aquí desde cero", dijo.

Hazard reconoció que también influyó en su fichaje por el Real Madrid la presencia de Zinedine Zidane, de quien reconoció que era su ídolo desde que era pequeño: "El hecho de que sea entrenador del Real Madrid ha tenido un factor importante para venir".

También explicó sus preferencias sobre el número que querría llevar en su camiseta. En Bélgica y en el Chelsea ha lucido siempre el diez, dorsal que lleva Luka Modric en estos instantes.

"He tenido la suerte de hablar con Modric a través de Kovacic. De broma le he preguntado si me podía dejar el número diez y me ha dicho que no. Así que tengo que buscar otro número. Pero ahora mismo sinceramente, el número no es lo más importante. Lo más importante es jugar con esta camiseta y con este escudo".

Los fichajes que se presentaban en el Santiago Bernabéu durante los últimos años no eran de gran entidad y el del belga recupera el estatus de galáctico como los Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema, Gareth Bale o James Rodríguez, que hasta este jueves eran las cinco presentaciones más multitudinarias del Real Madrid.

La llegada de Eden Hazard llena de esperanza al madridismo. Desde las 16:00 horas CET la cola para entrar al campo daba la vuelta al estadio, con gente que se dio cita desde primera hora de la mañana, a las 7:30 horas CET, para ver en directo la presentación del belga que no arrancó pasadas las siete y media de la tarde.

Durante esta espera, los aficionados que acudieron al estadio Santiago Bernabéu pidieron a Florentino Pérez un nuevo fichaje: "Queremos a Mbappé", fue el grito que corearon al unísono los hinchas presentes en el campo madridista.

A falta de pocos instantes para que el centrocampista belga ofrezca sus primeras declaraciones oficiales como jugador del Real Madrid, los aficionados merengues quieren más fichajes para recuperar la ilusión en la próxima temporada.

Por eso, pidieron a su presidente, Florentino Pérez, la llegada de uno de los mejores jugadores del mundo: Kylian Mbappé, actualmente en las filas del París Saint-Germain.

Tras la protocolaria presentación en el palco de honor, Hazard cumplió su "sueño desde pequeño". El belga saltó al terreno de juego a las 20:06 horas CET vestido por primera vez con la camiseta del Real Madrid, dio sus primeros toques, realizó una vuelta de honor al estadio regalando balones a los asistentes, besó el escudo y se hizo fotos para el recuerdo en su primer día como madridista.

Antes de abandonar el terreno de juego, Hazard cogió el micrófono para saludar a los 50.000 asistentes: "Buenas tardes a todos. ¡Hala Madrid!", gritó.