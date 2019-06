David Movilla: "Nos vamos a dejar la vida en el partido de vuelta"

David Movilla no podía estar satisfecho con el resultado del partido aunque explicó que "nos han dejado la iniciativa en el juego y entiendo que, dentro de las circunstancias, hemos interpretado bastante bien el tipo de ataque que había que hacer, pero nos vamos con el dolor de la derrota y con la confianza de que este equipo hoy me ha mostrado ciertos indicadores que me hacen creer que es posible darle la vuelta a la eliminatoria".

El entrenador del Zamora CF reconoció que el equipo "marco el ritmo del partido desde el inicio y ellos al contraataque tienen grandísimos futbolistas como se ha demostrado. Tengo plena confianza en que en el partido de vuelta se vean los agarrones en el área y las manos, y que generemos lo suficiente para entrar en el partido sabiendo que, tal y como apretó el Ruta el otro día, vamos a ser un rival complicado. Ellos tienen grandes futbolistas, jugadores veteranos, y vamos a felicitarles porque tienen pie y medio en la siguiente ronda. Pero ese medio pie que les falta vamos nosotros a ponerles piedras en el camino". Movilla reconoce que Haro y Alcobendas son rivales diferentes: "Haro mostró en lo que hace bien una gran solidez y fortaleza, y el Alcobendas ha demostrado que tiene tal vez más calidad individual, futbolistas con un nivel técnico superior, con más experiencia. Alcobendas es diferente pero con un potencial enorme. Con el nivel del grupo madrileño tiene mucho mérito el puesto en que terminó. Nosotros estamos dolidos y vamos a ver si somos capaces. Tengo una sensación difícil de explicar: no es lo mismo que en Haro porque hoy entiendo que el equipo ha competido, pero vamos a seguir teniendo presente ese dolor de la semana pasada y lo que puedo decir es que nos vamos a dejar la vida en ello".

Sin duda el del próximo domingo a las 19.30 horas va a ser un partido muy distinto al de ayer: "Me hubiese gustado que el de hoy fuera otro resultado para que ellos se tuvieran que estirar, pero si hoy en su campo nos han dado toda la iniciativa, esperamos que sea algo parecido en el partido de vuelta y a ver si el paso de los minutos no nos genera ansiedad. Ellos van a tratar de hacer un partido muy similar al que han ofrecido hoy aquí", terminó el entrenador del Zamora CF en la sala de prensa de Matapiñonera.