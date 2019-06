Pepa García: "Tenía que hacer mi carrera y la hice"

María José García está viviendo un momento dorado en su carrera deportiva y ayer lo demostró realizando una gran exhibición en el Triatlón de Zamora donde encabezó una gran actuación de los triatletas benaventanos: "Sabía que Patricia García venía cerca en el tramo de bicicleta pero no quería forzar mucho, y no quería forzar para guardar para la carrera a pie. Al final, lo intenté y me salió bien. Tenía que hacer mi carrera. El único fallo ha estado en la transición que se me lió el neopreno y me dan rabia esas cosas porque había podido sacar un poco más".

Pepa García está desarrollando una temporada intensísima en la que alterna duatlón, triatlón, natación, carreras de montaña...: "Ahora todas las semanas tenemos competiciones. Para mi, este triatlón es muy bonito y a mi me encanta. Es de los mejores organizados de Castilla y León y, si me apuras, casi de España".

Sus próximos retos pasan ahora por el Campeonato de Castilla y León de Aguilar de Campoo el fin de semana que viene: "Será clasificatorio para la liga de autonomías y a ver si puedo entrar en la selección absoluta autonómica".

La playa de los Pelambres vivió ayer una nueva edición de una prueba que se ha consolidado como una de las mejores de Castilla y León y que supone todo un acontecimiento deportivo en una ciudad como Zamora, con un marco envidiable: el río Duero y el telón de fondo de la Catedral. Además ayer las condiciones, tanto del río como de temperatura, fueron las mejores posibles. El público tampoco falló y un año más, las inscripciones se cerraron a escasos días de la apertura del plazo.

