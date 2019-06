Pepa García, intratable en el VI Triatlón de Zamora

La benaventana María José García (T. Ferrol) ofreció ayer una gran exhibición para lograr la victoria en la clasificación femenina del Triatlón Ciudad de Zamora que congregó ayer a más de 300 atletas en la playa de Los Pelambres. La victoria másculina fue también rotunda y corrió a cargo del salmantino José Manuel Hernández (Arena Alicante) y el mejor zamorano fue César Serrano (Triatlón Duero).

Esta edición sexta del Triatlón Ciudad de Zamora registró un nivel ligeramente inferior al de ediciones pasadadas debido a la coincidencia con el Campeonato de España de esta modalidad Sprint que se disputa también este fin de semana.

De forma simultánea, durante la mañana de ayer se celebró también en la playa de Los Pelambres un acuatlón dedicado a los más pequeños y la habitual carrera de promoción que estuvo copada en la clasificación masculina por corredores del Triatlón Universitario de Madrid, con Aitami Hernández, en cabeza, y la primera fémina fue Marina Urdiales, del Triatlón Dual Bike de Benavente.

En la prueba reina, Pepa García protagonizó una gran exhibición demostrando el gran momento de forma que ha experimentado en esta temporada en la que ha optado por competir con el club Triatlón Ferrol. Su gran actuación se sustentó en el sector de natación que dominó de principio a fin logrando una ventaja que fue creciendo respecto al resto de la participantes que tomaron la salida antes que los hombres. La veterana benaventana salió del agua con unos 40 segundos de ventaja respecto a la segunda clasificada y de un minuto con la tercera.

En el tramo de bicicleta su ventaja siguió creciendo hasta alcanzar los 60 segundos y en la segunda vuelta al circuito de entrepuentes, comenzaba ya a doblar a muchos hombres. Patricia García se había convertido en su única enemiga pero con unas desventajas que rondaban entre los 40 y 60 segundos. Sin embargo, unos problemas en la transición de la bicicleta a la carrere a pie, Pepa García cedía medio minuto respecto a su perseguidora.

Pero la benaventana volvió a demostrar que domina los tres tramos y también en la carrera a pie fue claramente superior a la triatleta madrileña que cedía 35 segundos en el primer paso por meta, más o menos, los mismos con que finalizaría la prueba.

Mucho más retrasada entró en la meta la tercera clasificada, Laura Fernández (Tragaleguas). Lucía Fernández (Laguna de Duero) y Azucena García (Villamuriel) terminaron a continuación. La joven zamorana Laura Santos fue octava a unos ocho minutos de Pepa García, y Alba Matilla ocupó el puesto 15º de las féminas.

La ausencia de buenos especialistas como es el caso de Alfonso Martínez o de Alejandro Montalvo, dejaron el peso de la responsabilidad sobre el pabellón zamorano a Sergio Santos (Laguna Duero) que no tuvo suerte y tuvo que abandonar tras sufrir un pinchazo en el tramo de bicicleta. Santos había salido del agua en un grupo de cinco destacados, en el que se mantuvo durante la mitad de la prueba de bici, pero el inoportuno pinchazo le hizo ser uno de los cinco atletas que abandonaron.

El salmantino José Manuel Hernández había salido un tanto retrasado del agua, lo que le hizo verse relegado a un pelotón de unas quince unidades que afrontaron el tramo de bicicleta dispuestos a alcanzar a los cinco primeros entre los que había estado Sergio Santos. Fue Hernández el gran protagonista de la persecución tirando casi siempre de grupo que contactó poco antes de afrontar la última de las cuatro vueltas.

César Serrano se situó bien al inicio de la carrera a pie en la que José Manuel Hernández no dio opciones a nadie y ya pasó la primera vuelta con 15 segundos de ventaja respecto al veterano Oscar Lucas (T. Rioseco) que era el único que mantenía opciones de victoria porque el resto de los corredores pasaban ya a más de un minuto. Pero Hernández no bajó el nivel y su ventaja no paró de crecer hasta la meta en la que entró a un minuto de Lucas. Gonzalo Arranz completó el podio y el primer zamorano era César Serrano (T. Duero) que cedía dos minutos justos. Juan Esteban (23º) y Miguel Enríquez (28º) completaron el podio zamorano.

Alberto Arias (Dual Bike) ocupó el puesto 33º y Adrián Esteban (T. Duero), en el 44º, y José Angel Centeno (T. Zamora), en el 46º.

En la prueba de Promoción, los cinco primeros clasificados pertenecen al Triatlón Universitario de Madrid, aunque a continuación entraron los zamoranos Antonio Gato y Alvaro Hernández, con Hugo Hernández (Dual Bike), noveno y primer cadete, y Daniel Castroviejo, duodécimo y primer junior; Ceferino Francisco firmaba un brillante primer puesto en la segunda división de veteranos.

En la clasificación femenina, Marina Urdiales, del Dual Bike, logró una rotunda victoria sobre Adriana Rodríguez, y completó el podio la cuellarana Manuela Herrero. Teresa Alvarez Codesal estuvo también entre las destacadas y Sonia Calvo subió al podio de la primera división de veteranas.