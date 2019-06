Villafañe: "No hay tiempo para lamerse las heridas ahora"

César Villafañe, director deportivo del Zamora CF, compareció ayer ante los medios de prensa para agradecer a la afición rojiblanca su apoyo en el último desplazamiento y mostró su absoluto respaldo al técnico David Movilla pese a la derrota que dejó sin el ascenso directo a los zamoranos en la visita a feudo del Haro.

"Quería reseñar y dar las gracias a toda la gente que el domingo se acercó hasta Haro y no les pudimos brindar una victoria, y también a la gente que hubiera querido estar allí y no pudo por la escasez de las entradas. Quiero pedirles perdón porque no pudimos darles lo que se merecían y es una de las penas más grandes que nos quedó a todos en Haro. Y no solo por este desplazamiento, también por otros. La afición ha estado de diez durante todo el año y hemos tenido muchos seguidores en todos los campos que hemos jugado", expresó ayer Villafañe, apostillando: "Decirles desde aquí que no se bajen del barco todavía porque todavía quedan cosas muy bonitas por delante. Esperamos poder darles el regalo que se merecen cuando la fase de ascenso termine".

En cuanto a la derrota sufrida en Haro, el director deportivo afirmó que la moral de la plantilla "se intentó levantar desde el primer minuto tras el final del partido". "No nos podemos permitir mucho tiempo lamiéndonos las heridas porque viene otra final y no podemos afrontarlo con el bajón que nos dejó ese partido".

En la misma línea que David Movilla, César Villafañe también destacó que en el Zamora CF no se puede olvidar lo ocurrido en El Mazo. "Lo sucedido en Haro hay que recordarlo. Eso es lo que nos tiene que dar rabia y pensar en lo que no hicimos entonces para no fallar en la eliminatoria que vamos a jugar".

En cuanto a la elección del once titular o los cambios por parte de Movilla en el último partido, Villafañe mostró su apoyo al técnico afirmando que "cualquier once que saque el míster es totalmente de mi agrado porque los 22 jugadores de la plantilla son de mi agrado. Sería tirar piedras contra mi tejado decir lo contrario".