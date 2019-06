El Alcobendas Sport, nuevo rival para el Zamora CF

El Zamora CF seguirá su camino hacia el ascenso enfrentándose al Alcobendas Sport, según el resultado del sorteo realizado en la tarde de ayer en la sede de la Federación Española de Las Rozas. El Alcobendas es el tercer clasificado del grupo de Madrid y viene de eliminar en primera ronda al Lorca con un empate a cero en casa y tras ganar por 1-2 en la localidad murciana.

El partido se disputará seguramente en un estadio por determinar todavía el domingo por la mañana, lo que facilitará el desplazamiento de nuevo de la afición que respaldó masivamente al equipo rojiblanco el domingo en Haro, donde presenciaron el partido unos mil seguidores zamoranos.

No parece que vaya a convocar a tanta gente el próximo domingo el Zamora ya que se trata del primer partido del cruce y no será hasta una semana después cuando se decida qué equipo sigue adelante en el camino hacia el ascenso.

El presidente del Alcobendas Sport Ismael Rodríguez, calificó al Zamora CF, su próximo rival en la fase de ascenso a Segunda B como un equipo "complicado y difícil" y aseguró tras el sorteo celebrado este lunes en Las Rozas que "va a ser cmplicado para nosotros porque jugamos en casa primero" aunque reconoció que "en la primera eliminatoria contra el Lorca empezamos en casa y no se nos dio mal del todo, empatamos en el primer partido pero en el de vuelta buen resultado conseguimos un buen resultado (1-2) que nos permitió clasificarnos".

Ismael Rodríguez explicó que sus jugadores "están encantados, felices y deseosos de pasar la segunda eliminatoria y llegar a la final. Jugar contra equipos de entidad e importantes, motiva más a los jugadores".

Por su parte, César Villafañe, valoró el resultado del sorteo como positivo "por el viaje del equipo y de la afición. Jugar cerca de Zamora va a llamar a que la gente esté con nosotros pero va a ser un rival complicado, ellos han pasado la primera eliminatoria y moralmente les habrá dado un plus" al tiempo que se preguntó "a ver cómo reaccionamos nosotros. Espero que bien. Nos hemos ganado en la liga esta segunda oportunidad, no nos la ha regalado nadie, la hemos ganado en 7 u 8 meses. Tenemos que tomárnoslo con las mismas ganas que en la primera eliminatoria, y aprender de los errores que sabemos en en un play off no los puedes cometer. Espero que sea muy igualada la eliminatoria".

El técnico leonés valoró positivamente que el Zamora disponga todavía del factor campo a su favor "porque es importante jugar el segundo partido con tu afición en tu campo, con sus dimensiones y hierba natural. Espero que nos ayude a que esta vez caiga de nuestro lado".

Tras el día de descanso de ayer, el Zamora CF regresará a los entrenamientos hoy mismo con la mente puesta ya en un rival que, como todos los de Madrid, será muy difícil para un equipo tocado tras la derrota de Haro.