Jorge Bueno finaliza segundo en la Volta a Coruña 2019

El ciclista zamorano Jorge Bueno subió ayer al segundo peldaño del podio de la Volta a Coruña 2019, carrera en la que brilló bajo los colores del Esteve-Chozas Team para finalizar a poca distancia del nuevo vencedor, Raúl García (Padronés-Aluminios Cortizo).

Bueno y García afrontaban en esas mismas posiciones la disputa de la tercera y última etapa de la ronda galaica con salida y llegada en la localidad de Sigüeiro. Una etapa de 140 kilómetros de longitud y un trazado con pocas zonas para que el zamorano pudiera atacar y sorprender a su rival por la victoria final. Tanto fue así que, al final, la victoria del día se disputó al sprint, con Joao Fernandes (Fortunna-Maia) siendo el más rápido de un grupo en el que más de uno se llevó un buen susto pues, en la última curva antes de pelear por la etapa, hubo una caída que acabó con las opciones de algún corredor.

El lance, si bien afeó la etapa, no afectó a la lucha por la general. Una pelea en la que, pese a los intentos de Jorge Bueno, Raúl García conservó el primer peldaño de un podio que completó Mario Vilches, mejor ciclista sub-23.

Resultado excelente para el corredor zamorano que, al término de la prueba, señaló sentirse "muy contento" con su segundo lugar en la Vuelta a Galicia. "He tenido buenas sensaciones, las piernas me han respondido bien y este segundo lugar me da fuerzas para próximas carreras", afirmó a medios presentes en la meta.