Movilla: "Estamos dolidos pero mañana nos levantaremos"

David Movilla declaró tras el partido que el Zamora CF no se supo "adaptar a las circunstancias, terreno de juego muy lento, muy botón, no hemos sabido imponer nuestro ritmo y llevar el partido a donde nos interesaba. Hay una serie de motivos pero no quiero que suenen a justificación. Por ello, solo nos queda felicitar al Haro, nos hemos ganado el derecho a fallar y es el que vamos a ejercer".

El entrenador del Zamora reconoce que fue un partido muy distinto al primero, "con hierba artificial, no había recogepelotas, no había ritmo y no nos han permitido hacer nuestro juego. Queríamos buscar las espaldas de los laterales con la velocidad de David y Dani y no hemos sido capaces porque no teníamos claridad en el juego, el campo estaba muy botón y también se alió el viento. Asumo mi responsabilidad pero enfrente hemos tenido un buen equipo y hay que felicitarle".

David Movilla reconoció que el gol en contra "era algo que podía pasar, y hay que felicitarles, estamos dolidos, estamos jodidos y hay que pedir disculpas a nuestra gente y mañana vamos a levantarnos". Independientemente del rival que le corresponda hoy al Zamora, "hay que levantarse y en ello vamos a estar".