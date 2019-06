Los hermanos Abad reciben el homenaje del Ayuntamiento de Villaralbo

Los hermanos Abad, Marcos y Daniel, recibieron ayer el reconocimiento del Ayuntamiento de Villaralbo en un acto presidido por la alcaldesa en funciones, Ana Belén González.

Los hermanos Abad firmaron en el libro de honor del Ayuntamiento y recibieron una larga ovación de sus vecinos. Marcos, tras dar las gracias, señaló que "toda la vida he estado trabajando para mi y para el club, y que un día así se reconozca, me hace mucha ilusión". El campeón de la copa mundial reconoció que desconoce cuál va a ser su futuro deportivo, ni si continuará formando pareja con Borrás en el K2 ya que "nunca había remado con él antes de llegar a Polonia. Es el principio de algo. Yo siempre he pensado en las olimpiadas de Tokio o en las siguientes de París y ese es mi gran objetivo. Tendremos unos selectivos para el Mundial de Hungría, pero iremos mi hermano y yo, paso a paso. En principio, con quien quiero remar es con mi hermano, como es lógico", explicó Marcos Abad.