Jorge Bueno empieza la Vuelta a La Coruña en el cuarto puesto

El zamorano Jorge Bueno consiguió ayer un brillante cuarto puesto en la clasificación de la primera etapa de la Vuelta a La Coruña que se desarrolló sobre 150 kilómetros con salida y llegada en As Pontes. Bueno afrontó la última parte de la etapa en el grupo de favoritos que se jugaron la victoria al sprint con victoria para Raúl García de Mateos (Cortizo). También entraron en el mismo tiempo Samuel Blanco (Rías Baixas), Iñigo González (Aleata) y Mario Vilches (Extremadura). Jorge Bueno compite en la ronda gallega en calidad de cedido con el equipo Esteve Chozas ya que el Caja Rural RGA ha decidido no competir en esta prueba. La etapa de ayer, de perfil rompepiernas estuvo protagonizada por una escapada de cinco unidades que llegó a disponer de casi seis minutos de ventaja, aunque poco a poco se fue descomponiendo hasta que se quedó en solitario el portugués Joao Fernandes que fue neutralizado por el grupo de favoritos a cinco kilómetros de la meta.

La Volta Coruña continuará hoy con una dura etapa de 143 kilómetros con cuatro puertos, un terreno propicio para que Bueno pueda seguir escalando puestos en la general, aunque él es consciente del nivel de los rivales que le han tocado: "Ha sido un buen resultado -declaró el corredor de San Cristóbal de Entreviñas a La Opinión-El Correo de Zamora-. Mañana es una etapa que en principio me va mejor a mi pero hoy he visto que el líder De Mateos está muy fuerte, aunque hay también más corredores que están ahí". Bueno asegura que "me veo bien y voy a intentar darlo todo y a ver qué pasa, pero no es fácil porque son corredores muy fuertes". La participación zamorana se completó con el décimo octavo puesto de Jesús Pérez (Diputación León).