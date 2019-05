Sergio García mejora de su lesión y ya se entrena con el grupo

El entrenador del Zamora, David Movilla, no descartó ayer que el zamorano Sergio García pueda ser convocado para el partido del domingo ante la importante recuperación que ha experimentado en su lesión de clavícula: "Se encuentra mucho mejor que la semana pasada. Soy optimista, él tiene muchas ganas, y los servicios médicos han adelantado todos los procesos de recuperación porque esta lesión tendría que ser de unas seis semanas e incluso de intervención y hoy ya ha entranado con el equipo".

En todo caso, Movilla señaló que "si no llega, no me preocupa porque nuestra fortaleza está en el grupo y todas las adversidades nos hacen fuertes". García sería la única baja del Zamora en Haro.