Movilla: "Necesitaremos dar una mejor versión"

Manuel López-Sueiras

El entrenador del Zamora CF, David Movilla aseguró este jueves que "desde el análisis y la reflexión de lo que ha acontecido a nivel táctico, mental y emocional, hemos analizado el desarrollo del partido y desde esas tres perspectivas queremos dar una mejor versión porque lo vamos a necesitar".

El técnico vasco reconoció en la rueda de prensa de los jueves que es difícil saber si va a ser un partido parecido al de Zamora," no creo que haya sorpresas porque somos dos equipos que ya nos conocemos mucho. Entiendo que vamos a ver a un mismo Haro, el que ya teníamos visto y no nos sorprendió en el Ruta, y al mismo Zamora, un equipo que intenta imponer un ritmo de juego alto, que busca las superioridades por fuera, los desdoblamientos por banda, llegar con muchos efectivos. Hay poco lugar a la sorpresa aunque el fútbol es de los futbolistas y cualquier acción individual puede determinar un resultado".

David Movilla no quiere ni oir hablar de la palabra vacaciones: "No la he escuchado hasta ahora y no creo que la escuchemos porque nuestro subconsciente es caprichoso y, si pensamos en eso, igual no afrontamos el partido de la manera idónea y vamos allí a hacer algo diferente a lo que tenemos que hacer. Estamos preparados para todo, para seguir remando, y sobre todo, seguir disfrutando porque partidos como estos son los que gustan jugar y así lo afrontamos. Está siendo un año extraordinario en cuanto a vivencias, en cuanto al día a día, al proceso y al desarrollo y en ningún momento hemos pensado en esa palabra".

Respecto a la impresión que le causó el Haro el pasado domingo en el Ruta de la Plata, Movilla aseguró que "es el equipo más fuerte que ha pasado esta temporada por el Ruta, y no sólo por su trayectoria, sin porque es el equipo que más ocasiones nos ha creado en casa y el segundo después del Astorga en total. Llevábamos algo más de tres ocasiones por partido de media y el Haro nos hizo ocho. Es un equipo que produce mucho ofensivamente, con jugadores de gran talento, con muchos registros para llegar por fuera, sacar tiros por dentro? Su mayor virtud es su potencial ofensivo. Y defensivamente es un equipo muy bien armado y construido, muy diferente a todos los que nos hemos encontrado".

"Vamos con la intención de ganar, con la misma idea, aunque pueda haber algún cambio de jugadores -añadió Movilla-, pero la idea de partido es la misma. Hay poco lugar a las sorpresas, ahora ya es cuestión de los jugadores".

El técnico vasco no le sorprenderá que el Haro salga en tromba: "Ellos juegan en tromba, no sólo salen en tromba, van con todo, llegan rápido, acumulan gente arriba, son muy poderosos en el juego aéreo y muy fuertes en el segundo balón y en la creación de juego ofensivo a partir de la caída. A ver si somos capaces de que vayan hacia atrás pero no es un equipo que juegue el balón, tiene otra forma de jugar muy legítima y muy bien desarrollada. Parece que jugar bien al fútbol es si sacas el balón al central..,. se puede jugar bien al fútbol llegando a los tres cuartos, pero jugar bien al fútbol es crear ocasiones y que no te las hagan.

Respecto al terreno de juego de hierba artificial, Movilla aseguró que "no nos gusta. Dificulta a los dos equipos por igual aunque ellos están más adaptados y por entrenar un día en Valorio, tampoco vas a conseguir grandes cosas".